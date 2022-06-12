В День города для пермяков устроили ночную экскурсию на поезде. Видео

13 июня 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Экскурсионная поездка заняла, примерно, 2.5 часа Фото: Сергей Русанов Финальным аккордом праздника в честь Дня города в Перми стала экскурсионная поездка на ретропоезде «Михайловский экспресс». Она была подготовлена сотрудниками АО «Пермская пригородная компания», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Уже под конец праздника пермякам устроили незабываемую ночную экскурсию на ретропоезде. Состав — два паровоза в сцепке», — поясняет корреспондент агентства. Для пермяков играла живая музыку, были организованы театральные постановки. Здесь можно было увидеть множество исторических костюмов и цветочных композиций. Участников ночной экскурсии пригласили на бал. По задумке организаторов, все вышеперечисленное «непременно переместит во времени на столетие назад». Поезд следовал по кольцевому маршруту от исторической станции Пермь I до станции Левшино и обратно. Само мероприятие было посвящено памяти последнего правителя из царского рода — Михаила Романова, который погиб в Перми в 1918 году. 12 июня в Перми в сквере Решетникова открыли памятник расстрелянному князю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично принял участие в торжественной церемонии. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Финальным аккордом праздника в честь Дня города в Перми стала экскурсионная поездка на ретропоезде «Михайловский экспресс». Она была подготовлена сотрудниками АО «Пермская пригородная компания», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Уже под конец праздника пермякам устроили незабываемую ночную экскурсию на ретропоезде. Состав — два паровоза в сцепке», — поясняет корреспондент агентства. Для пермяков играла живая музыку, были организованы театральные постановки. Здесь можно было увидеть множество исторических костюмов и цветочных композиций. Участников ночной экскурсии пригласили на бал. По задумке организаторов, все вышеперечисленное «непременно переместит во времени на столетие назад». Поезд следовал по кольцевому маршруту от исторической станции Пермь I до станции Левшино и обратно. Само мероприятие было посвящено памяти последнего правителя из царского рода — Михаила Романова, который погиб в Перми в 1918 году. 12 июня в Перми в сквере Решетникова открыли памятник расстрелянному князю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично принял участие в торжественной церемонии.