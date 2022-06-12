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10 июня 2022

В День города для пермяков устроили ночную экскурсию на поезде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсионная поездка заняла, примерно, 2.5 часа Фото:

Финальным аккордом праздника в честь Дня города в Перми стала экскурсионная поездка на ретропоезде «Михайловский экспресс». Она была подготовлена сотрудниками АО «Пермская пригородная компания», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Уже под конец праздника пермякам устроили незабываемую ночную экскурсию на ретропоезде. Состав — два паровоза в сцепке», — поясняет корреспондент агентства.

Для пермяков играла живая музыку, были организованы театральные постановки. Здесь можно было увидеть множество исторических костюмов и цветочных композиций. Участников ночной экскурсии пригласили на бал. По задумке организаторов, все вышеперечисленное «непременно переместит во времени на столетие назад». Поезд следовал по кольцевому маршруту от исторической станции Пермь I до станции Левшино и обратно.

Само мероприятие было посвящено памяти последнего правителя из царского рода — Михаила Романова, который погиб в Перми в 1918 году. 12 июня в Перми в сквере Решетникова открыли памятник расстрелянному князю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично принял участие в торжественной церемонии.

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Финальным аккордом праздника в честь Дня города в Перми стала экскурсионная поездка на ретропоезде «Михайловский экспресс». Она была подготовлена сотрудниками АО «Пермская пригородная компания», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Уже под конец праздника пермякам устроили незабываемую ночную экскурсию на ретропоезде. Состав — два паровоза в сцепке», — поясняет корреспондент агентства. Для пермяков играла живая музыку, были организованы театральные постановки. Здесь можно было увидеть множество исторических костюмов и цветочных композиций. Участников ночной экскурсии пригласили на бал. По задумке организаторов, все вышеперечисленное «непременно переместит во времени на столетие назад». Поезд следовал по кольцевому маршруту от исторической станции Пермь I до станции Левшино и обратно. Само мероприятие было посвящено памяти последнего правителя из царского рода — Михаила Романова, который погиб в Перми в 1918 году. 12 июня в Перми в сквере Решетникова открыли памятник расстрелянному князю. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично принял участие в торжественной церемонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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