13 июня 2022

В пермских МФЦ появилась новая услуга для легализации документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр. МФЦ. Челябинск, оператор, многофункциональный центр, мусульманка, мфц
В МФЦ теперь можно проставить апостиль Фото:

В многофункциональных центрах Пермского края теперь можно проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России. Услуга стала доступна с 14 июня, рассказали в центре «Мои документы».

«С 14 июня в пермских МФЦ заработала новая услуга — проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. Штамп легализует юридическую силу документа одного государства на территории другого», — говорится на сайте центра. Апостиль может понадобиться, чтобы подтвердить подлинность свидетельств о рождении, браке или разводе, диплома об образовании и других документов.

Чтобы заверить документы в МФЦ, нужно обратиться с заявлением, паспортом и чеком об оплате госпошлины в размере 2500 рублей. Срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней.

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В многофункциональных центрах Пермского края теперь можно проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России. Услуга стала доступна с 14 июня, рассказали в центре «Мои документы». «С 14 июня в пермских МФЦ заработала новая услуга — проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. Штамп легализует юридическую силу документа одного государства на территории другого», — говорится на сайте центра. Апостиль может понадобиться, чтобы подтвердить подлинность свидетельств о рождении, браке или разводе, диплома об образовании и других документов. Чтобы заверить документы в МФЦ, нужно обратиться с заявлением, паспортом и чеком об оплате госпошлины в размере 2500 рублей. Срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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