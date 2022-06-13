В пермских МФЦ появилась новая услуга для легализации документов

В МФЦ теперь можно проставить апостиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В многофункциональных центрах Пермского края теперь можно проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России. Услуга стала доступна с 14 июня, рассказали в центре «Мои документы».

«С 14 июня в пермских МФЦ заработала новая услуга — проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. Штамп легализует юридическую силу документа одного государства на территории другого», — говорится на сайте центра. Апостиль может понадобиться, чтобы подтвердить подлинность свидетельств о рождении, браке или разводе, диплома об образовании и других документов.

Чтобы заверить документы в МФЦ, нужно обратиться с заявлением, паспортом и чеком об оплате госпошлины в размере 2500 рублей. Срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней.