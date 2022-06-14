Потерявшая карту пермячка помогла найти крупную партию наркотиков

В Перми полицейские обнаружили партию наркотиков после заявления о пропаже карты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские полицейские задержали молодого человека с партией наркотических средств после того, как он воспользовался чужой банковской картой. Полицейские начали поиски после заявления владелицы карты, рассказавшей, что с карты списывают деньги, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ущерб женщины составил 8 тысяч рублей. «Банковскую карту заявительницы нашел 22-летний житель г. Горнозаводска. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался чужим имуществом для покупки алкоголя <…> В ходе проверки также установлена причастность фигуранта к незаконному обороту наркотиков», — приводит подробности пресс-служба.

Полицейские обыскали дом задержанного. В нем они нашли более 75 свертков и пакетов с подозрительным порошком. Экспертиза подтвердила, что расфасованы были наркотики общим весом более 48,8 граммов.

В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела. Теперь он стал подозреваемым по п. «г» ч. 3 ст. 158 «Кража, совершенная с банковской карты» и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Ранее URA.RU сообщало о раскрытой квартирной нарколаборатории в Перми. Также пермские полицейские обезвредили преступную группу, распространявшую наркотики.