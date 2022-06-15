Серовчанку оштрафовали за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

Мировой суд признал пенсионерку виновной и оштрафовал на 5000 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Пенсионерку из Серова (Свердловская область) осудили за клевету в адрес сотрудницы серовского теротдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор на официальном сайте.

«Жительница Серова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Клевета“ за распространение заведомо ложных сведений о сотруднице территориального Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Пенсионерка осудила сотрудницу за взяточничество.

В октябре 2021 года женщины участвовали в собрании жильцов многоквартирного дома. Пенсионерка, узнав о месте работы соседки, стала публично высказывать суждения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию. В ответ на это сотрудница обратилась в суд. Пенсионерка приговорили виновной в совершении преступления и оштрафовали на 5000 рублей.