15 июня 2022

Серовчанку оштрафовали за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Мировой суд признал пенсионерку виновной и оштрафовал на 5000 рублей Фото:

Пенсионерку из Серова (Свердловская область) осудили за клевету в адрес сотрудницы серовского теротдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор на официальном сайте.

«Жительница Серова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Клевета“ за распространение заведомо ложных сведений о сотруднице территориального Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Пенсионерка осудила сотрудницу за взяточничество.

В октябре 2021 года женщины участвовали в собрании жильцов многоквартирного дома. Пенсионерка, узнав о месте работы соседки, стала публично высказывать суждения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию. В ответ на это сотрудница обратилась в суд. Пенсионерка приговорили виновной в совершении преступления и оштрафовали на 5000 рублей.

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Пенсионерку из Серова (Свердловская область) осудили за клевету в адрес сотрудницы серовского теротдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор на официальном сайте. «Жительница Серова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Клевета“ за распространение заведомо ложных сведений о сотруднице территориального Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Пенсионерка осудила сотрудницу за взяточничество. В октябре 2021 года женщины участвовали в собрании жильцов многоквартирного дома. Пенсионерка, узнав о месте работы соседки, стала публично высказывать суждения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию. В ответ на это сотрудница обратилась в суд. Пенсионерка приговорили виновной в совершении преступления и оштрафовали на 5000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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