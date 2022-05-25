В атакованном пермском вузе ищут куратора систем безопасности

26 мая 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

ПГНИУ не смог определить подрядчика для обслуживания систем безопасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Пермский государственный университет (ПГНИУ), на который в сентябре 2021 года с ружьем напал первокурсник, ищет подрядчика, который займется системой безопасности вуза. Компания за 2,2 млн рублей должна до конца этого года взять на себя обслуживание, тестирование и ремонт всех систем безопасности на кампусе, следует из документов на портале «Госзакупки». Это касается и систем пожаротушения, и эвакуационных выходов, и систем оповещения о ЧС. «Основным результатом выполнения работ является поддержание систем обеспечения безопасности рабочих мест в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта», — говорится в техзадании. Извещение о закупке было размещено еще 6 мая, но в итоге определить подрядчика не удалось. На предложение откликнулись две компании и один индивидуальный предприниматель. Но ни один из них не обладает лицензией на все виды работ, предусмотренные заданием. В итоге конкурс признан несостоявшимся, за заказчиком оставлено право провести новую закупку, указано в итоговом протоколе конкурсной комиссии. Ранее URA.RU рассказывало, что по факту стрельбы в Пермском университете СК РФ возбудил новое уголовное дело. Ректор Дмитрий Красильников и первый проректор Павел Блусь подозреваются в оказании опасных для жизни услуг. В момент нападения на кампусе не сработала система оповещения. В ПГНИУ после нового дела сообщили, что вуз продолжает работу в штатном режиме.

Пермский государственный университет (ПГНИУ), на который в сентябре 2021 года с ружьем напал первокурсник, ищет подрядчика, который займется системой безопасности вуза. Компания за 2,2 млн рублей должна до конца этого года взять на себя обслуживание, тестирование и ремонт всех систем безопасности на кампусе, следует из документов на портале «Госзакупки». Это касается и систем пожаротушения, и эвакуационных выходов, и систем оповещения о ЧС. «Основным результатом выполнения работ является поддержание систем обеспечения безопасности рабочих мест в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта», — говорится в техзадании. Извещение о закупке было размещено еще 6 мая, но в итоге определить подрядчика не удалось. На предложение откликнулись две компании и один индивидуальный предприниматель. Но ни один из них не обладает лицензией на все виды работ, предусмотренные заданием. В итоге конкурс признан несостоявшимся, за заказчиком оставлено право провести новую закупку, указано в итоговом протоколе конкурсной комиссии. Ранее URA.RU рассказывало, что по факту стрельбы в Пермском университете СК РФ возбудил новое уголовное дело. Ректор Дмитрий Красильников и первый проректор Павел Блусь подозреваются в оказании опасных для жизни услуг. В момент нападения на кампусе не сработала система оповещения. В ПГНИУ после нового дела сообщили, что вуз продолжает работу в штатном режиме.