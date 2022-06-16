16 июня 2022

Пермский робот-терминатор заявил, что «вертел санкции Запада». Видео

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, робот, рука, захват, андроидная техника, экзоскелет
Джон Генри и его создатель номинированы на Строгановскую премию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский терминатор с интеллектом «Джон Генри», которого создал инженер из Кунгура Александр Осипович, высказался на счет санкций. Ролик с мнением робота появился в соцсетях.

«Пользуясь третьим законом робототехники, я заявляю — вертел я санкции со скоростью вращения двигателя нашего истребителя СУ-35 в режиме форсажа», — заявил робот. Создатель «терминатора» наделил робота голосом и симуляцией сознания своего умершего дедушки — лауреата государственной премии СССР, Осиповича Николая Федоровича. Чью мнение высказал Джон Генри — остается загадкой.

Александр Осипович развивает своего терминатора уже много лет. За дело своей жизни, программист был номинирован на Строгановскую премию за «разработку антропоморфного робота Терминатор Т-800 Джона Генри».

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии. Вид андроида Дуняши натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.

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Пермский терминатор с интеллектом «Джон Генри», которого создал инженер из Кунгура Александр Осипович, высказался на счет санкций. Ролик с мнением робота появился в соцсетях. «Пользуясь третьим законом робототехники, я заявляю — вертел я санкции со скоростью вращения двигателя нашего истребителя СУ-35 в режиме форсажа», — заявил робот. Создатель «терминатора» наделил робота голосом и симуляцией сознания своего умершего дедушки — лауреата государственной премии СССР, Осиповича Николая Федоровича. Чью мнение высказал Джон Генри — остается загадкой. Александр Осипович развивает своего терминатора уже много лет. За дело своей жизни, программист был номинирован на Строгановскую премию за «разработку антропоморфного робота Терминатор Т-800 Джона Генри». Ранее URA.RU сообщало, что Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии. Вид андроида Дуняши натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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