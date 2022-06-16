Пермский робот-терминатор заявил, что «вертел санкции Запада». Видео

Пермский терминатор с интеллектом «Джон Генри», которого создал инженер из Кунгура Александр Осипович, высказался на счет санкций. Ролик с мнением робота появился в соцсетях.
«Пользуясь третьим законом робототехники, я заявляю — вертел я санкции со скоростью вращения двигателя нашего истребителя СУ-35 в режиме форсажа», — заявил робот. Создатель «терминатора» наделил робота голосом и симуляцией сознания своего умершего дедушки — лауреата государственной премии СССР, Осиповича Николая Федоровича. Чью мнение высказал Джон Генри — остается загадкой.
Александр Осипович развивает своего терминатора уже много лет. За дело своей жизни, программист был номинирован на Строгановскую премию за «разработку антропоморфного робота Терминатор Т-800 Джона Генри».
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии. Вид андроида Дуняши натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.
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Пермский терминатор с интеллектом «Джон Генри», которого создал инженер из Кунгура Александр Осипович, высказался на счет санкций. Ролик с мнением робота появился в соцсетях. «Пользуясь третьим законом робототехники, я заявляю — вертел я санкции со скоростью вращения двигателя нашего истребителя СУ-35 в режиме форсажа», — заявил робот. Создатель «терминатора» наделил робота голосом и симуляцией сознания своего умершего дедушки — лауреата государственной премии СССР, Осиповича Николая Федоровича. Чью мнение высказал Джон Генри — остается загадкой. Александр Осипович развивает своего терминатора уже много лет. За дело своей жизни, программист был номинирован на Строгановскую премию за «разработку антропоморфного робота Терминатор Т-800 Джона Генри». Ранее URA.RU сообщало, что Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии. Вид андроида Дуняши натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.