Авария со смертельным исходом произошла недалеко от Чебаркуля Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Уйском районе (Челябинская область) 18 июня легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 19-летняя девушка, водитель и другой пассажир в больнице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем отечественной легковушки был молодой человек без водительского удостоверения.

«На территории Уйского района, на 48-м км автодороги Чебаркуль—Уйское—Магнитогорск, водитель, мужчина 2000 года рождения, не получавший водительское удостоверение, управлял автомобилем ВАЗ-2112. На изгибе дороги вправо не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 19-летняя девушка, которая была на пассажирском сиденье, скончалась на месте. Водитель и второй пассажир 1992 года рождения доставлены в больницу Чебаркуля. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В машине, которая вылетела с трассы, было 3 человека фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области