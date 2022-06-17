17 июня 2022

В Челябинской области в ДТП погибла 19-летняя девушка. Фото с места аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, регулировщик, гибдд, дпс
Авария со смертельным исходом произошла недалеко от Чебаркуля Фото:

В Уйском районе (Челябинская область) 18 июня легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 19-летняя девушка, водитель и другой пассажир в больнице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем отечественной легковушки был молодой человек без водительского удостоверения.

«На территории Уйского района, на 48-м км автодороги Чебаркуль—Уйское—Магнитогорск, водитель, мужчина 2000 года рождения, не получавший водительское удостоверение, управлял автомобилем ВАЗ-2112. На изгибе дороги вправо не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 19-летняя девушка, которая была на пассажирском сиденье, скончалась на месте. Водитель и второй пассажир 1992 года рождения доставлены в больницу Чебаркуля. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В машине, которая вылетела с трассы, было 3 человека

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Уйском районе (Челябинская область) 18 июня легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 19-летняя девушка, водитель и другой пассажир в больнице. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем отечественной легковушки был молодой человек без водительского удостоверения. «На территории Уйского района, на 48-м км автодороги Чебаркуль—Уйское—Магнитогорск, водитель, мужчина 2000 года рождения, не получавший водительское удостоверение, управлял автомобилем ВАЗ-2112. На изгибе дороги вправо не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции. В результате ДТП 19-летняя девушка, которая была на пассажирском сиденье, скончалась на месте. Водитель и второй пассажир 1992 года рождения доставлены в больницу Чебаркуля. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...