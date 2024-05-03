Известный ведущий с федерального канала Малоземов посетит Челябинскую область

Малоземов станет одним из спикеров Медиафестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный автор и телеведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в конце мая посетит Челябинскую область. Об этом URA.RU сообщили организаторы регионального фестиваля СМИ.

«Сергей Малоземов станет одним из гостей челябинского медиафестиваля „Южный Урал. Родные“. [Он расскажет], как создавать успешные проекты от идеи до выпуска и о многом другом», — сообщили URA.RU организаторы фестиваля СМИ, который пройдет в Челябинской области в конце мая.

Малоземов — уроженец Миасса Челябинской области. Телезрителям он известен как автор и ведущий телевизионных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на федеральном телеканале. Также в его багаже множество документальных и научно-популярных фильмов, книг о питании. В прошлом году программа «Чудо техники с Сергеем Малоземовым» завоевала национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Просветительская программа». В 2024 году Малоземов получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за заслуги в развитии СМИ.

XXV Фестиваль СМИ Челябинской области «Южный Урал. Родные» продет с 23 по 25 мая. Мероприятие проводится при поддержке губернатора региона Алексея Текслера.