Бастрыкин требует доклад о матери, избивающей детей палкой в Челябинске

Бастрыкин отреагировал на информацию в СМИ о жестокости в Челябинске Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад по факту проверки в отношении многодетной матери, истязающей палкой своих детей в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба СКР. Информация размещена в telegram-канале ведомства.

О грубости многодетной матери по отношению к своим детям сообщили соседи. В соцсети 1 мая они разместили видео, где показано как многодетная мать избивает палкой ребенка во дворе одного из домов Калининского района Челябинска. Женщина с силой била по разным частям тела малыша.

После визита полиции, которая отреагировала на сообщение в соцсети, женщина поднялась в квартиру и продолжила бить ребенка. Со слов соседей, многодетная мать регулярно издевается на тремя своими детьми: двумя мальчиками и девочкой.