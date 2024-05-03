03 мая 2024

Бастрыкин требует доклад о матери, избивающей детей палкой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин отреагировал на информацию в СМИ о жестокости в Челябинске Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад по факту проверки в отношении многодетной матери, истязающей палкой своих детей в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба СКР. Информация размещена в telegram-канале ведомства.

О грубости многодетной матери по отношению к своим детям сообщили соседи. В соцсети 1 мая они разместили видео, где показано как многодетная мать избивает палкой ребенка во дворе одного из домов Калининского района Челябинска. Женщина с силой била по разным частям тела малыша.

После визита полиции, которая отреагировала на сообщение в соцсети, женщина поднялась в квартиру и продолжила бить ребенка. Со слов соседей, многодетная мать регулярно издевается на тремя своими детьми: двумя мальчиками и девочкой.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад по факту проверки в отношении многодетной матери, истязающей палкой своих детей в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба СКР. Информация размещена в telegram-канале ведомства. О грубости многодетной матери по отношению к своим детям сообщили соседи. В соцсети 1 мая они разместили видео, где показано как многодетная мать избивает палкой ребенка во дворе одного из домов Калининского района Челябинска. Женщина с силой била по разным частям тела малыша. После визита полиции, которая отреагировала на сообщение в соцсети, женщина поднялась в квартиру и продолжила бить ребенка. Со слов соседей, многодетная мать регулярно издевается на тремя своими детьми: двумя мальчиками и девочкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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