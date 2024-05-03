В Челябинске 4 мая пошел снег. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В центре Челябинска 4 мая идет снег. Хорошо хоть не такая пурга, как в Екатеринбурге», — рассказал URA.RU читатели. В редакцию мужчина прислал фото, на которых видно, как падает снег. О непогоде в Челябинске сообщают также жители Ленинского района и «Парковый-1».
Ранее житель Кунашакского района Челябинской области рассказал, что непогода добралась и до них. В редакцию мужчина прислал видео, где показано, как снег засыпает зеленый газон около дома.
В соседней Свердловской области ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Сотни свердловчан остались без электричества, на дорогах образовались пробки, трассы перекрыты. Вся свежая информация о снегопаде в мае в Свердловской области собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
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