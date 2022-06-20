Decathlon определился с датой закрытия магазина в Екатеринбурге

Decathlon в ТЦ «Радуга Парк» закроется 26 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спортивный магазин французской сети Decathlon в екатеринбургском ТЦ «Радуга Парк» работает до 26 июня включительно. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

«До 26 июня включительно наши магазины и интернет-магазин работают в обычном режиме. Заказ в интернет-магазине можно сделать до 22.00, 26 июня», — сказано на официальном сайте Decathlon.

В компании пояснили, что временное закрытие спортивных магазинов связанно с невозможностью обеспечивать поставки товаров. При этом в заявлении сообщают, что для возврата товара магазин в ТЦ «Радуга Парк» будет открыт до 10 июля, обмен станет недоступен с 27 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что Decathlon на улице Вайнера в Екатеринбурге приостановил работу в апреле. Также агентство рассказывало, что свердловский производитель спортивной одежды Ray остановил поставки в спортивные магазины французской сети.