Decathlon отказался от одежды свердловской фабрики

Ray не успела подписать новый договор с французским партнером Фото Андрея Евтюхова

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский производитель спортивной одежды Ray остановил поставки в магазины французской торговой сети Decathlon, которая ранее сообщила о своем уходе с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал владелец и директор компании Андрей Евтюхов.

«Попросили остановить производство заказов. Последнюю партию, вероятно, уже не примут», — сообщил предприниматель. По его словам, еще вчера — в день, когда Decathlon заявила об уходе с российского рынка, екатеринбургская компания отгружала последние партии по истекающему контракту. В ближайшее время планировалось подписать новый договор, последние месяцы стороны вели переговоры по нему.

Однако Евтюхов отметил, что уход французского партнера с российского рынка не критичен для Ray — на Decathlon приходится около 10% объема производства уральского предприятия. «Сейчас мы уже перегружены заказами и надо как-то еще умудриться себе отшить — под брендом RAY. Загрузка уже расписана на два месяца», — отметил предприниматель. Кроме того, он отметил, что Decathlon покидает российский рынок не безвозвратно, а только до того момента, когда будут решены проблемы с логистикой. Сейчас прорабатываются новые маршруты доставки товара в российский торговые точки.

Компания Decathlon 29 марта заявила о приостановке работы в России. Дата закрытия магазинов не называлась. В Екатеринбурге работали два магазина французской торговой сети: на улице Вайнера и в ТРЦ «Радуга Парк».

Ray выпускает спортивную одежду, аксессуары и лыжные смазки, а также занимается оптовой и розничной продаже спортивной экипировки и инвентаря. У компании две производственных площадки — в Екатеринбурге и Дегтярске. Как писало ранее URA.RU, на фоне ухода с российского рынка многих зарубежных спортивных брендов, уральское предприятие сейчас экстренно наращивает объемы производства.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении России из-за спецоперации РФ на Украине. До этого действовали санкции, введенные после присоединения Крыма к России в 2014 году. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России, как государства, а также разрушение экономики РФ. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.

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