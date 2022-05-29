Магазины Decathlon закрываются в Екатеринбурге

Точной даты закрытия Decatlhon в Екатеринбурге пока нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon закрывает точки в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в компании, точной даты пока нет, однако такое решение уже принято головным офисом.

«Компания Decathlon [в конце марта] объявила о приостановке деятельности. Точной даты закрытия пока нет, поэтому мы работаем в обычном режиме. Магазин на Вайнера закрыт еще в апреле, еще продолжает работу точка в ТЦ „Радуга Парк“», — сообщили агентству в сети.

29 марта Decathlon объявила о приостановке работы в России. Одним из поставщиков спортивной одежды для сети был свердловский производитель Ray. Стороны остановили сотрудничество.