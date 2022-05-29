29 мая 2022

Магазины Decathlon закрываются в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Точной даты закрытия Decatlhon в Екатеринбурге пока нет Фото:

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon закрывает точки в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в компании, точной даты пока нет, однако такое решение уже принято головным офисом.

«Компания Decathlon [в конце марта] объявила о приостановке деятельности. Точной даты закрытия пока нет, поэтому мы работаем в обычном режиме. Магазин на Вайнера закрыт еще в апреле, еще продолжает работу точка в ТЦ „Радуга Парк“», — сообщили агентству в сети.

29 марта Decathlon объявила о приостановке работы в России. Одним из поставщиков спортивной одежды для сети был свердловский производитель Ray. Стороны остановили сотрудничество.

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon закрывает точки в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в компании, точной даты пока нет, однако такое решение уже принято головным офисом. «Компания Decathlon [в конце марта] объявила о приостановке деятельности. Точной даты закрытия пока нет, поэтому мы работаем в обычном режиме. Магазин на Вайнера закрыт еще в апреле, еще продолжает работу точка в ТЦ „Радуга Парк“», — сообщили агентству в сети. 29 марта Decathlon объявила о приостановке работы в России. Одним из поставщиков спортивной одежды для сети был свердловский производитель Ray. Стороны остановили сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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