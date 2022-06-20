В думе Перми предложили запустить трамваи через Каму

Запустить по мосту через Каму трамваи предложил депутат Арсен Болквадзе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми необходимо строить ветки трамвайных путей в новые микрорайоны. Более того, было бы хорошо связать трамвайным сообщением центр города с правым берегом Камы, заявил депутат Пермской городской думы, председатель комитета по экономической политике Арсен Болквадзе. По его словам, несмотря на дороговизну проекта, идею надо озвучивать на региональном уровне и обсуждать.

«Было бы здорово, если бы новые микрорайоны охватили трамвайными путями. Например, Камскую долину, которая очень активно развивается, планируется ее застройка объектами социальной инфраструктуры, в том числе жильем. Чтобы у нас на правый берег перешел трамвай. Несмотря на то, что это удорожание проекта при строительстве моста, поскольку сегодня край об этом разговаривает, может быть такие предложения потихонечку озвучивать и начинать об этом говорить», — предложил Болквадзе на заседании комитета в ходе обсуждения развития трамвайной сети Перми.

Депутат отметил, что в советское время по Камскому мосту уже ходили трамваи. Кроме того, по его словам, трамвай в большом городе — это самый быстрый и экологичный вид транспорта. Как уже сообщалось, власти Перми окончательно определились с местом расположения третьего моста через Каму, а также выбрали его конструкцию. Подрядчиком может стать компания «Стройтрансгаз», близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко.

Ранее URA.RU рассказывало, что по словам начальника департамента транспорта мэрии Перми Анатолия Путина, пока в перспективе строительство только двух новых трамвайных веток — в микрорайоны Парковый и Садовый. Но и о реализации этого проекта говорить рано, так как ему мешают незавершенные стройки тоннеля под Транссибирской магистралью и второй очереди моста через Егошиху.

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