Пермяков через спецприбор проверили на стрессоустойчивость. Видео

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Нейромир. Пермь, стресс, нейромир, исследование мозга, тест мозга
Исследование проводилось с помощью портативного энцефалографа Фото:

Специалисты компании «Нейробос», партнера федеральной нейротренинговой сети «Нейромир», провели проверку уровня стрессоустойчивости жителей Перми. В аналитическом исследовании приняли участие более 1200 горожан разных профессий.

«Тестирование проводилось по трем параметрам: стрессоустойчивость, внимание и память. Установлено, что у 92% жителей мегаполиса мозг находится в состоянии стресса, что негативно сказывается на качестве сна, памяти, когнитивного здоровья. У 90% тестируемых было зафиксировано снижение памяти и внимания после перенесенных вирусных заболеваний», — рассказали URA.RU в компании «Нейробос»

Как показало исследование, чаще других подвержены стрессу пермские предприниматели. У 70% представителей бизнеса стрессоустойчивость низкая, также они быстрее устают и теряют внимание. Реже других испытуемых стресс в Перми испытывают спортсмены, которые занимаются ушу — у 83% тестируемых этой категории стрессоустойчивость и память выше нормы. Исследование проводили с помощью портативного энцефалографа — прибора для регистрации биоэлектрической активности мозга. В планах специалистов компании — до конца года провести тестирование людей творческих профессий и науки.

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Специалисты компании «Нейробос», партнера федеральной нейротренинговой сети «Нейромир», провели проверку уровня стрессоустойчивости жителей Перми. В аналитическом исследовании приняли участие более 1200 горожан разных профессий. «Тестирование проводилось по трем параметрам: стрессоустойчивость, внимание и память. Установлено, что у 92% жителей мегаполиса мозг находится в состоянии стресса, что негативно сказывается на качестве сна, памяти, когнитивного здоровья. У 90% тестируемых было зафиксировано снижение памяти и внимания после перенесенных вирусных заболеваний», — рассказали URA.RU в компании «Нейробос» Как показало исследование, чаще других подвержены стрессу пермские предприниматели. У 70% представителей бизнеса стрессоустойчивость низкая, также они быстрее устают и теряют внимание. Реже других испытуемых стресс в Перми испытывают спортсмены, которые занимаются ушу — у 83% тестируемых этой категории стрессоустойчивость и память выше нормы. Исследование проводили с помощью портативного энцефалографа — прибора для регистрации биоэлектрической активности мозга. В планах специалистов компании — до конца года провести тестирование людей творческих профессий и науки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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