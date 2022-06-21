Пермяков через спецприбор проверили на стрессоустойчивость. Видео

Исследование проводилось с помощью портативного энцефалографа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты компании «Нейробос», партнера федеральной нейротренинговой сети «Нейромир», провели проверку уровня стрессоустойчивости жителей Перми. В аналитическом исследовании приняли участие более 1200 горожан разных профессий.

«Тестирование проводилось по трем параметрам: стрессоустойчивость, внимание и память. Установлено, что у 92% жителей мегаполиса мозг находится в состоянии стресса, что негативно сказывается на качестве сна, памяти, когнитивного здоровья. У 90% тестируемых было зафиксировано снижение памяти и внимания после перенесенных вирусных заболеваний», — рассказали URA.RU в компании «Нейробос»

Как показало исследование, чаще других подвержены стрессу пермские предприниматели. У 70% представителей бизнеса стрессоустойчивость низкая, также они быстрее устают и теряют внимание. Реже других испытуемых стресс в Перми испытывают спортсмены, которые занимаются ушу — у 83% тестируемых этой категории стрессоустойчивость и память выше нормы. Исследование проводили с помощью портативного энцефалографа — прибора для регистрации биоэлектрической активности мозга. В планах специалистов компании — до конца года провести тестирование людей творческих профессий и науки.