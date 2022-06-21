Свердловский бард Юрий Лоза нашел самого позитивного человека в мире, которого когда-либо знал. По его мнению, это Николай Дроздов. Этим исполнитель поделился в своем telegram-канале.
«Николай Николаевич Дроздов справляет нынче юбилей — 85 лет. Два поколения выросли на его репортажах, очерках и фильмах. Мне посчастливилось быть с ним в одних гримерках, и он показался мне самым позитивным человеком изо всех, кого я знал или знаю. У него нет врагов. Его любят даже пауки. Желаю ему здоровья и бодрости духа!», — написал бард.
Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Родился 20-го июня 1937 года в Москве в семье ученных и врачей. Мать Дроздова работала терапевтом, а отец был биохимиком.
Скрин поста из telegram-канала Юрия Лозы
Ранее URA.RU писало, что Лоза сравнил Украину с Чечней. Он отметил, что чеченский спецназ считается одним из самых эффективных российских воинских формирований и отлично проявляет себя в настоящее время на территории Украины.
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Свердловский бард Юрий Лоза нашел самого позитивного человека в мире, которого когда-либо знал. По его мнению, это Николай Дроздов. Этим исполнитель поделился в своем telegram-канале. «Николай Николаевич Дроздов справляет нынче юбилей — 85 лет. Два поколения выросли на его репортажах, очерках и фильмах. Мне посчастливилось быть с ним в одних гримерках, и он показался мне самым позитивным человеком изо всех, кого я знал или знаю. У него нет врагов. Его любят даже пауки. Желаю ему здоровья и бодрости духа!», — написал бард. Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Родился 20-го июня 1937 года в Москве в семье ученных и врачей. Мать Дроздова работала терапевтом, а отец был биохимиком. Ранее URA.RU писало, что Лоза сравнил Украину с Чечней. Он отметил, что чеченский спецназ считается одним из самых эффективных российских воинских формирований и отлично проявляет себя в настоящее время на территории Украины.