Восьмилетний свердловчанин из Краснотурьинска около месяца находится в больнице после того, как на него упала стена заброшенного здания в частном секторе. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Елена.
«Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — рассказала Елена журналистам «Вечернего Краснотурьинска».
Она отметила, что ее сын «чудом остался жив». «Кто-то должен понести ответственность за нанесенный ущерб здоровья моего сына», — резюмировала Елена.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска. На момент публикации ответа не поступило.
Фото: «Вечерний Краснотурьинск»
Фото: «Вечерний Краснотурьинск»
Фото: «Вечерний Краснотурьинск»
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Восьмилетний свердловчанин из Краснотурьинска около месяца находится в больнице после того, как на него упала стена заброшенного здания в частном секторе. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Елена. «Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — рассказала Елена журналистам «Вечернего Краснотурьинска». Она отметила, что ее сын «чудом остался жив». «Кто-то должен понести ответственность за нанесенный ущерб здоровья моего сына», — резюмировала Елена. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска. На момент публикации ответа не поступило.