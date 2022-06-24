На мальчика упала стена заброшенного частного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восьмилетний свердловчанин из Краснотурьинска около месяца находится в больнице после того, как на него упала стена заброшенного здания в частном секторе. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Елена.

«Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — рассказала Елена журналистам «Вечернего Краснотурьинска».

Она отметила, что ее сын «чудом остался жив». «Кто-то должен понести ответственность за нанесенный ущерб здоровья моего сына», — резюмировала Елена.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска. На момент публикации ответа не поступило.

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»