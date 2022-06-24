На 8-летнего свердловчанина обрушилась стена заброшенного дома. Фото

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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, разруха, заброшка
На мальчика упала стена заброшенного частного дома Фото:

Восьмилетний свердловчанин из Краснотурьинска около месяца находится в больнице после того, как на него упала стена заброшенного здания в частном секторе. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Елена.

«Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — рассказала Елена журналистам «Вечернего Краснотурьинска».

Она отметила, что ее сын «чудом остался жив». «Кто-то должен понести ответственность за нанесенный ущерб здоровья моего сына», — резюмировала Елена.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска. На момент публикации ответа не поступило.

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Восьмилетний свердловчанин из Краснотурьинска около месяца находится в больнице после того, как на него упала стена заброшенного здания в частном секторе. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Елена. «Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — рассказала Елена журналистам «Вечернего Краснотурьинска». Она отметила, что ее сын «чудом остался жив». «Кто-то должен понести ответственность за нанесенный ущерб здоровья моего сына», — резюмировала Елена. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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