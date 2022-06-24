В Екатеринбурге застройщикам будут отдавать проблемные площадки

25 июня 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге стартует программа комплексного развития территорий с привлечением застройщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга планируют вовлекать по пять площадок ежегодно в программу комплексного развития территории. Для застройщиков это станет единственной законодательно урегулированной возможностью осваивать территории в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Поставлена задача вовлекать в комплексное развитие как жилой, так и нежилой застройки не менее пяти площадок ежегодно. В настоящее время механизм комплексного развития территории, по существу, является единственной законодательно урегулированной возможностью для застройщиков осваивать уже застроенные территории в центральных частях города. В условиях дефицита свободных от застройки земельных участков данный механизм имеет особую ценность», — цитирует «Коммерсантъ — Екатеринбург» чиновников. Первый аукцион среди застройщиков на право получить площадки под комплексное развитие состоится 29 июня. Предмет торгов — две площадки на Уралмаше и Эльмаше, где находятся малоэтажные дома, в том числе аварийные. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга планируют вовлекать по пять площадок ежегодно в программу комплексного развития территории. Для застройщиков это станет единственной законодательно урегулированной возможностью осваивать территории в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Поставлена задача вовлекать в комплексное развитие как жилой, так и нежилой застройки не менее пяти площадок ежегодно. В настоящее время механизм комплексного развития территории, по существу, является единственной законодательно урегулированной возможностью для застройщиков осваивать уже застроенные территории в центральных частях города. В условиях дефицита свободных от застройки земельных участков данный механизм имеет особую ценность», — цитирует «Коммерсантъ — Екатеринбург» чиновников. Первый аукцион среди застройщиков на право получить площадки под комплексное развитие состоится 29 июня. Предмет торгов — две площадки на Уралмаше и Эльмаше, где находятся малоэтажные дома, в том числе аварийные.