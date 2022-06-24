24 июня 2022

В Екатеринбурге застройщикам будут отдавать проблемные площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, барак, аварийное жилье, улица вилонова86/1
В Екатеринбурге стартует программа комплексного развития территорий с привлечением застройщиков Фото:

Власти Екатеринбурга планируют вовлекать по пять площадок ежегодно в программу комплексного развития территории. Для застройщиков это станет единственной законодательно урегулированной возможностью осваивать территории в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Поставлена задача вовлекать в комплексное развитие как жилой, так и нежилой застройки не менее пяти площадок ежегодно. В настоящее время механизм комплексного развития территории, по существу, является единственной законодательно урегулированной возможностью для застройщиков осваивать уже застроенные территории в центральных частях города. В условиях дефицита свободных от застройки земельных участков данный механизм имеет особую ценность», — цитирует «Коммерсантъ — Екатеринбург» чиновников.

Первый аукцион среди застройщиков на право получить площадки под комплексное развитие состоится 29 июня. Предмет торгов — две площадки на Уралмаше и Эльмаше, где находятся малоэтажные дома, в том числе аварийные.

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Власти Екатеринбурга планируют вовлекать по пять площадок ежегодно в программу комплексного развития территории. Для застройщиков это станет единственной законодательно урегулированной возможностью осваивать территории в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Поставлена задача вовлекать в комплексное развитие как жилой, так и нежилой застройки не менее пяти площадок ежегодно. В настоящее время механизм комплексного развития территории, по существу, является единственной законодательно урегулированной возможностью для застройщиков осваивать уже застроенные территории в центральных частях города. В условиях дефицита свободных от застройки земельных участков данный механизм имеет особую ценность», — цитирует «Коммерсантъ — Екатеринбург» чиновников. Первый аукцион среди застройщиков на право получить площадки под комплексное развитие состоится 29 июня. Предмет торгов — две площадки на Уралмаше и Эльмаше, где находятся малоэтажные дома, в том числе аварийные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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