На вокзале в Камышлове атлеты отбуксировали поезд на девять метров Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области двое атлетов установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава. Им удалось отбуксировать поезд весом 300 тонн на девять метров, сообщает информационный портал региона.

«На железнодорожном вокзале станции Камышлов установлен рекорд России по буксировке железнодорожного состава двумя атлетами. Русские богатыри Никита Рыбаков и Егор Сороколетов за 52 секунды отбуксировали состав весом 300 тонн на 9 метров 45 сантиметров», — рассказывают организаторы.

Никита Рыбаков — житель Камышлова. Он является постоянным участником всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму. Егор Сороколетов приехал из Керчи, он — рекордсмен мира в тяге железнодорожного состава и сильнейший атлет России. Зафиксировали рекорд сильнейший человек планеты Михаил Шивляков и профессиональный боец смешанных единоборств Андрей Корешков.

Мероприятие прошло на вокзале в Камышлове Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Егор Сороколетов и Никита Рыбаков установили новый рекорд России Фото: департамент информационной политики Свердловской области