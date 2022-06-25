Погода не располагала к приятной прогулке по озеру на надувных досках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности спасения 11 туристов, которые 26 июня отправились на надувных досках (сапбордах) кататься по озеру Тургояк Челябинской области и попали в шторм. Детали спасательной операции сообщили в пресс-службе Центра Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) ГУ МЧС России по региону.

«26 июня около 15.30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о терпящих бедствие туристах sup-бордах на озере Тургояк в районе острова Веры. Руководители Миасского инспекторского отделения и Группы патрульной службы № 4 Николай Ащин и Сергей Пермяков незамедлительно отреагировали на вызов и прибыли к месту происшествия. На помощь туристам также подошел и преподаватель „Школы Флагман“ — Евгений Берсенев, который неподалеку обучал правилам управления парусно-моторным судном будущих судоводителей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИМС, туристов подняли на борт патрульного катера и парусно-моторного судна и транспортировали на берег. Люди промокли и были напуганы, спасательные жилеты были не на всех туристах.

Туристы промокли и продрогли Официальная страница Центра Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) ГУ МЧС России во ВКонтакте