Стали известны подробности спасения 11 туристов, которые 26 июня отправились на надувных досках (сапбордах) кататься по озеру Тургояк Челябинской области и попали в шторм. Детали спасательной операции сообщили в пресс-службе Центра Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) ГУ МЧС России по региону.
«26 июня около 15.30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о терпящих бедствие туристах sup-бордах на озере Тургояк в районе острова Веры. Руководители Миасского инспекторского отделения и Группы патрульной службы № 4 Николай Ащин и Сергей Пермяков незамедлительно отреагировали на вызов и прибыли к месту происшествия. На помощь туристам также подошел и преподаватель „Школы Флагман“ — Евгений Берсенев, который неподалеку обучал правилам управления парусно-моторным судном будущих судоводителей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным ГИМС, туристов подняли на борт патрульного катера и парусно-моторного судна и транспортировали на берег. Люди промокли и были напуганы, спасательные жилеты были не на всех туристах.
Туристы промокли и продрогли
Официальная страница Центра Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) ГУ МЧС России во ВКонтакте
Стали известны подробности спасения 11 туристов, которые 26 июня отправились на надувных досках (сапбордах) кататься по озеру Тургояк Челябинской области и попали в шторм. Детали спасательной операции сообщили в пресс-службе Центра Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) ГУ МЧС России по региону. «26 июня около 15.30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о терпящих бедствие туристах sup-бордах на озере Тургояк в районе острова Веры. Руководители Миасского инспекторского отделения и Группы патрульной службы № 4 Николай Ащин и Сергей Пермяков незамедлительно отреагировали на вызов и прибыли к месту происшествия. На помощь туристам также подошел и преподаватель „Школы Флагман“ — Евгений Берсенев, который неподалеку обучал правилам управления парусно-моторным судном будущих судоводителей», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ГИМС, туристов подняли на борт патрульного катера и парусно-моторного судна и транспортировали на берег. Люди промокли и были напуганы, спасательные жилеты были не на всех туристах.