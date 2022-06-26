На Тургояке в шторм спасли тюменцев, тонувших на сапбордах. Фото 26 июня 2022 в 20:45 Размер текста - 17 + Часть туристов была без спасательных жилетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели в Челябинской области эвакуировали туристов из Тюмени, которые на сапбордах попали в шторм на озере Тургояк (Миасс). Многие из них были без спасательных жилетов, сообщают очевидцы. «Сегодня сотрудники ГИМС МСЧ (Государственная инспекция по маломерным судам) отличилась на озере Тургояк, спасли жизнь 11 человек. Гости из Тюмени решили прокатиться по нашей жемчужине Урала на четырех сапбордах. Сами видите, несостыковочка, 11 человек на четыре доски, некоторые были без спасательных жилетов», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» житель Миасса Вадим Ковальков. По его данным, туристы доплыли до середины Тургояка, когда поднялся шторм. Они быстро сообразили, что доски потонут с таким количеством людей. Туристы подали сигнал бедствия, на помощь им пришли сотрудники ГИМС, а также яхтсмены. 11 человек разместились на четырех досках Страница Вадима Ковалькова в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» . Спасатели в Челябинской области эвакуировали туристов из Тюмени, которые на сапбордах попали в шторм на озере Тургояк (Миасс). Многие из них были без спасательных жилетов, сообщают очевидцы. «Сегодня сотрудники ГИМС МСЧ (Государственная инспекция по маломерным судам) отличилась на озере Тургояк, спасли жизнь 11 человек. Гости из Тюмени решили прокатиться по нашей жемчужине Урала на четырех сапбордах. Сами видите, несостыковочка, 11 человек на четыре доски, некоторые были без спасательных жилетов», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» житель Миасса Вадим Ковальков. По его данным, туристы доплыли до середины Тургояка, когда поднялся шторм. Они быстро сообразили, что доски потонут с таким количеством людей. Туристы подали сигнал бедствия, на помощь им пришли сотрудники ГИМС, а также яхтсмены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям