Наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой».
«Был „Грузинский батальон“, „Английский батальон“, из Армении», — рассказал солдат в беседе с РИА «Новости». Он уточнил, что все эти батальоны воевали на стороне Вооруженных сил Украины на территории «Азота».
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Наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой». «Был „Грузинский батальон“, „Английский батальон“, из Армении», — рассказал солдат в беседе с РИА «Новости». Он уточнил, что все эти батальоны воевали на стороне Вооруженных сил Украины на территории «Азота». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на химзаводе удерживали до 1,2 тысячи гражданских, эвакуации которых препятствовали боевики ВСУ. Однако Народной милиции ЛНР удалось поэтапно эвакуировать все мирное население с территории завода. 27 июня завод был полностью освобожден от украинских боевиков, на территории предприятия не осталось ни одного заложника.