Боец Кадырова: на «Азоте» воевали наемники из трех стран 29 июня 2022 в 04:19 Размер текста - 17 + На «Азоте» вместе с ВСУ воевали наемники из Британии, Грузии и Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой». «Был „Грузинский батальон“, „Английский батальон“, из Армении», — рассказал солдат в беседе с РИА «Новости». Он уточнил, что все эти батальоны воевали на стороне Вооруженных сил Украины на территории «Азота». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на химзаводе удерживали до 1,2 тысячи гражданских, эвакуации которых препятствовали боевики ВСУ. Однако Народной милиции ЛНР удалось поэтапно эвакуировать все мирное население с территории завода. 27 июня завод был полностью освобожден от украинских боевиков, на территории предприятия не осталось ни одного заложника. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой». «Был „Грузинский батальон“, „Английский батальон“, из Армении», — рассказал солдат в беседе с РИА «Новости». Он уточнил, что все эти батальоны воевали на стороне Вооруженных сил Украины на территории «Азота». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на химзаводе удерживали до 1,2 тысячи гражданских, эвакуации которых препятствовали боевики ВСУ. Однако Народной милиции ЛНР удалось поэтапно эвакуировать все мирное население с территории завода. 27 июня завод был полностью освобожден от украинских боевиков, на территории предприятия не осталось ни одного заложника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям