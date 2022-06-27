Посол ЛНР: территория «Азота» полностью освобождена

27 июня 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

На территории завода нет ни одного заложника, заявил посол ЛНР в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Химический завод «Азот» в Северодонецке полностью освобожден от украинских боевиков, на территории предприятия нет ни одного заложника. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны „Азота“ полностью освобождена от украинских боевиков», — сказал Мирошник в эфире «России 24». По словам дипломата, на территории завода по-прежнему остаются мирные граждане. Люди делают это намеренно, так как им некуда идти, пояснил Мирошник. «Там люди остаются по нескольким причинам. Какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решила там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — отметил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на химзаводе удерживали до 1,2 тысячи гражданских, эвакуации которых препятствовали националисты. Однако Народной милиции ЛНР удалось поэтапно эвакуировать все мирное население с территории завода. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Химический завод «Азот» в Северодонецке полностью освобожден от украинских боевиков, на территории предприятия нет ни одного заложника. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны „Азота“ полностью освобождена от украинских боевиков», — сказал Мирошник в эфире «России 24». По словам дипломата, на территории завода по-прежнему остаются мирные граждане. Люди делают это намеренно, так как им некуда идти, пояснил Мирошник. «Там люди остаются по нескольким причинам. Какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решила там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — отметил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на химзаводе удерживали до 1,2 тысячи гражданских, эвакуации которых препятствовали националисты. Однако Народной милиции ЛНР удалось поэтапно эвакуировать все мирное население с территории завода.