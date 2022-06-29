Власти ЯНАО объяснили, зачем забирают жилье у ямальцев. «Программа не улучшает жилусловия»

29 июня 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Сдача собственного жилья муниципалитету является условием программы «Сотрудничество» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ЯНАО должны сдать свое жилье в муниципальную собственность, поскольку это является одним из условий программы «Сотрудничество». Как сообщили URA.RU в департаменте строительства ЯНАО данная программа не нацелена на улучшение жилищных условий, а создана для тех, кто хочет уехать в другой регион. «Жилищная программа, в рамках которой можно было получить квартиру в Тюмени и оставить жилье на Ямале, завершила свое действие в 2014 году. Среди условий программы „Сотрудничество“ — обязательство о сдаче жилого помещения в муниципальную собственность (для собственников) либо обязательство о расторжении договора социального найма», — сообщили агентству в ведомстве. В департаменте добавили, что если квартира находится в капитальном доме, то собственники могут принять решение о социальной выплате. «Ее размер будет рассчитан исходя из разницы между общей площадью жилого помещения, установленной по норме предоставления (33 кв. м. — для одного человека, 42 кв. м.- на семью из двух человек, 18 кв. м. — на каждого члена семьи при численности три и более человека), и общей площадью жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания. Совместно проживающие дети или родители считаются одной семьей и размер выплаты производится на всех членов семьи», — прокомментировали власти. Также в ведомстве отметили, что участие в программе носит добровольный характер. «Программа не направлена на улучшение жилищных условий, а адресована именно для тех, кто хочет уехать в более теплый регион и способствует расселению деревянного жилфонда в регионе», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО возмутились тем, что участники программы «Сотрудничество» обязаны сдать собственное жилье муниципалитету. Также совершеннолетних жильцов квартир власти просят освободить помещение сразу после того, как один из членов семьи получает сертификат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители ЯНАО должны сдать свое жилье в муниципальную собственность, поскольку это является одним из условий программы «Сотрудничество». Как сообщили URA.RU в департаменте строительства ЯНАО данная программа не нацелена на улучшение жилищных условий, а создана для тех, кто хочет уехать в другой регион. «Жилищная программа, в рамках которой можно было получить квартиру в Тюмени и оставить жилье на Ямале, завершила свое действие в 2014 году. Среди условий программы „Сотрудничество“ — обязательство о сдаче жилого помещения в муниципальную собственность (для собственников) либо обязательство о расторжении договора социального найма», — сообщили агентству в ведомстве. В департаменте добавили, что если квартира находится в капитальном доме, то собственники могут принять решение о социальной выплате. «Ее размер будет рассчитан исходя из разницы между общей площадью жилого помещения, установленной по норме предоставления (33 кв. м. — для одного человека, 42 кв. м.- на семью из двух человек, 18 кв. м. — на каждого члена семьи при численности три и более человека), и общей площадью жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания. Совместно проживающие дети или родители считаются одной семьей и размер выплаты производится на всех членов семьи», — прокомментировали власти. Также в ведомстве отметили, что участие в программе носит добровольный характер. «Программа не направлена на улучшение жилищных условий, а адресована именно для тех, кто хочет уехать в более теплый регион и способствует расселению деревянного жилфонда в регионе», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО возмутились тем, что участники программы «Сотрудничество» обязаны сдать собственное жилье муниципалитету. Также совершеннолетних жильцов квартир власти просят освободить помещение сразу после того, как один из членов семьи получает сертификат.