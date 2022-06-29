На уникальном пермском заводе пройдет музыкальный фестиваль

В фестивале смогут принять участие любые пермские музыканты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На заводе «Пермская судофервь» пройдет музыкальный фестиваль под названием «Причал». В течение двух дней молодые музыканты будут со сцены знакомить гостей фестиваля со своим творчеством.

«Всем, кто интересуется историей родного города, можно будет посетить экскурсию по территории завода. На протяжении двух дней будут работать уличные художники — они превратят корабли и объекты инфраструктуры завода в арт-объекты», — сообщают организаторы «ПермьКонцерт» в афише мероприятия. Кроме того, для начинающих музыкантов мастер-классы проведут профессиональные артисты. Принять участие в качестве артиста на фестивале может любой музыкальный коллектив. Для этого нужно отправить анкету и видео своего выступления организаторам.

Пермская судоверфь — единственное судостроительное предприятие на Урале, основанное в 1931 году. Здесь строились гражданские суда, а в годы войны — специальные, для нужд фронта. Производственная территория расположена на правом берегу Камы. Сейчас здесь все еще чинят и производят корабли.

Ранее URA.RU сообщало об открытии фестиваля воздухоплавателей в Пермском крае. Открытие юбилейного фестиваля приехало посмотреть более 5 тысяч человек. На сцене выступила группа «Волга-Волга».