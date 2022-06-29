29 июня 2022

Пинаев вручил медали школьникам на общегородском выпускном. Видео

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Бал выпускников
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил старшеклассников на всеобщем выпускном Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил выпускников с окончанием школы и вручил медали «За особые заслуги в учении». Об этом сообщил Пинаев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«На общегородском выпускном в цирке сегодня поздравил выпускников и вручил медали „За успехи в учении“ 84 старшеклассникам. Особая благодарность педагогам и родителям, их тоже можно поздравить с окончанием школы», — с поздравительной речью выступил Пинаев.

Общегородской выпускной состоялся впервые после двух лет ограничений, связанных с COVID-19. На празднике в Нижнетагильском государственном цирке собралось более 1400 школьников, родителей, учителей и директоров школ.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Трифоново (Свердловская область) поздравили единственного выпускника. Также агентство рассказывало, что екатеринбургский выпускник от радости бросился в реку.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил выпускников с окончанием школы и вручил медали «За особые заслуги в учении». Об этом сообщил Пинаев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «На общегородском выпускном в цирке сегодня поздравил выпускников и вручил медали „За успехи в учении“ 84 старшеклассникам. Особая благодарность педагогам и родителям, их тоже можно поздравить с окончанием школы», — с поздравительной речью выступил Пинаев. Общегородской выпускной состоялся впервые после двух лет ограничений, связанных с COVID-19. На празднике в Нижнетагильском государственном цирке собралось более 1400 школьников, родителей, учителей и директоров школ. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Трифоново (Свердловская область) поздравили единственного выпускника. Также агентство рассказывало, что екатеринбургский выпускник от радости бросился в реку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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