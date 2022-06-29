Подростки кидали шарики с водой из окна с четвертого этажа в прохожих Фото: Размик Закарян © URA.RU

Несколько подростков кидали шарики с водой в прохожих с четвертого этажа многоэтажки в Екатеринбурге. Об этом рассказала читательница.

«Трое подростков кидали из окна шарики с водой, самое ужасное то, что кидали шары в велосипедистов, женщин с колясками, пожилых людей, да во всех просто», — сообщила читательница сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Подростков, кидающих шары с водой, заметили на улице Бакинских Комиссаров, 100 в микрорайоне Уралмаш. На кадрах видео видно, что несовершеннолетние попали в одну из прохожих, девушка попыталась докричаться до обидчиков, однако подростки спрятались в квартире. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу.