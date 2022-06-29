29 июня 2022

Подростки закидали прохожих шариками с водой в Екатеринбурге. Видео

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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, окна, недвижимость, новостройки
Подростки кидали шарики с водой из окна с четвертого этажа в прохожих Фото:

Несколько подростков кидали шарики с водой в прохожих с четвертого этажа многоэтажки в Екатеринбурге. Об этом рассказала читательница.

«Трое подростков кидали из окна шарики с водой, самое ужасное то, что кидали шары в велосипедистов, женщин с колясками, пожилых людей, да во всех просто», — сообщила читательница сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Подростков, кидающих шары с водой, заметили на улице Бакинских Комиссаров, 100 в микрорайоне Уралмаш. На кадрах видео видно, что несовершеннолетние попали в одну из прохожих, девушка попыталась докричаться до обидчиков, однако подростки спрятались в квартире. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу.

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Несколько подростков кидали шарики с водой в прохожих с четвертого этажа многоэтажки в Екатеринбурге. Об этом рассказала читательница. «Трое подростков кидали из окна шарики с водой, самое ужасное то, что кидали шары в велосипедистов, женщин с колясками, пожилых людей, да во всех просто», — сообщила читательница сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Подростков, кидающих шары с водой, заметили на улице Бакинских Комиссаров, 100 в микрорайоне Уралмаш. На кадрах видео видно, что несовершеннолетние попали в одну из прохожих, девушка попыталась докричаться до обидчиков, однако подростки спрятались в квартире. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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