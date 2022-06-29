В пермских деревнях двое мужчин хотели похитить детей на «Газели». Полиция проводит проверку

30 июня 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Полиция сейчас проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Чусового (Пермский край) сообщают в соцсетях о двух подозрительных мужчинах. Они ездят по деревням на белой «Газели» и предлагают детям покататься на машине. «Все произошло вечером 22 июня. Две девочки лет семи гуляли возле дома в деревне Лисики. К ним на „Газели“ подъехали двое мужчин, приоткрыли окно и, не выходя из машины, предложили прокатить их за город. Они отказались, и в это время из дома напротив вышел сосед, девочки закричали и побежали к нему. Газелисты тут же уехали», — сообщает «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на слова очевидцев. Жители соседних деревень и сел: Скальный, Кормовище, Невидимка и Заимка пишут в соцсетях, что тоже видели этих мужчин: «мой брат ходит на турник заниматься и он говорит, что двое приходили на проспект Победы, 20, он испугался и прибежал домой». У некоторых жителей газелисты спрашивали, нет ли ненужного металлолома, кому-то предлагали купить дешевые товары. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что проводят проверку по данному факту. Ранее URA.RU рассказывало похожую историю, произошедшую в Перми. Родители заявили, что их 10-летнюю дочь пытались похитить. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Чусового (Пермский край) сообщают в соцсетях о двух подозрительных мужчинах. Они ездят по деревням на белой «Газели» и предлагают детям покататься на машине. «Все произошло вечером 22 июня. Две девочки лет семи гуляли возле дома в деревне Лисики. К ним на „Газели“ подъехали двое мужчин, приоткрыли окно и, не выходя из машины, предложили прокатить их за город. Они отказались, и в это время из дома напротив вышел сосед, девочки закричали и побежали к нему. Газелисты тут же уехали», — сообщает «Комсомольская правда в Перми» со ссылкой на слова очевидцев. Жители соседних деревень и сел: Скальный, Кормовище, Невидимка и Заимка пишут в соцсетях, что тоже видели этих мужчин: «мой брат ходит на турник заниматься и он говорит, что двое приходили на проспект Победы, 20, он испугался и прибежал домой». У некоторых жителей газелисты спрашивали, нет ли ненужного металлолома, кому-то предлагали купить дешевые товары. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю изданию сообщили, что проводят проверку по данному факту. Ранее URA.RU рассказывало похожую историю, произошедшую в Перми. Родители заявили, что их 10-летнюю дочь пытались похитить.