30 июня 2022
29 июня 2022

Где дешевле всего получить образование в ХМАО. Список вузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Сургут, университет, сургу, город сургут
Дешевле всего получить образование в Сургутском государственном университете Фото:

Обучение в Сургутском государственном университете обойдется студентам дешевле всего. Средняя стоимость обучения на диплом бакалавриата в СурГУ составляет от 167 до 189 тысяч рублей в год. URA.RU сравнило стоимость обучения в главных государственных вузах ХМАО по нескольким направлениям.

«Стоимость обучения за 2022 год по специальности „Экономика“ составляет 167 тысяч рублей. Самая высокая стоимость обучения на специальности „Физическая культура и спорт“ и „Народная художественная культура“ — 189 тысяч рублей в год», — следует из документов СурГУ.

Для сравнения, стоимость обучения по направлению «Экономика» в Югорском государственном университете составляет 247 тысяч рублей в год, а в Нижневартовском государственном университете — 233 тысячи рублей. Самыми дорогими специальностями в ЮГУ и НВГУ стали «Нефтегазовое дело», «Физическая культура и спорт», их стоимость за год обучения составляет 317 и 301 тысячу рублей соответственно.

Стоимость обучения за 2022 год в ЮГУ (бакалавриат):

  • Экономика и управление — 247 тысяч руб./год
  • Журналистика — 257 тысяч руб./год
  • Менеджмент — 247 тысяч руб./год
  • Туризм — 247 тысяч руб./год
  • Физическая культура и спорт — 316 тысяч руб./год
  • Электроэнергетика и электротехника — 276 тысяч руб./год

Стоимость обучения за 2022 год в СурГУ:

  • Экономика — 167 тысяч руб./год
  • Журналистика — нет кафедры
  • Менеджмент — 167 тысяч руб./год
  • Туризм — нет кафедры
  • Физическая культура и спорт — 189 тысяч руб./год
  • Электроэнергетика и электротехника — 187 тысяч руб./год

Стоимость обучения за 2022 в НВГУ:

  • Экономика и управление — 233 руб./год
  • Журналистика — 233 руб./год
  • Менеджмент — 233 руб./год
  • Туризм — 233 руб./год
  • Физическая культура и спорт — нет кафедры
  • Электроэнергетика и электротехника — 261 руб./год

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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Обучение в Сургутском государственном университете обойдется студентам дешевле всего. Средняя стоимость обучения на диплом бакалавриата в СурГУ составляет от 167 до 189 тысяч рублей в год. URA.RU сравнило стоимость обучения в главных государственных вузах ХМАО по нескольким направлениям. «Стоимость обучения за 2022 год по специальности „Экономика“ составляет 167 тысяч рублей. Самая высокая стоимость обучения на специальности „Физическая культура и спорт“ и „Народная художественная культура“ — 189 тысяч рублей в год», — следует из документов СурГУ. Для сравнения, стоимость обучения по направлению «Экономика» в Югорском государственном университете составляет 247 тысяч рублей в год, а в Нижневартовском государственном университете — 233 тысячи рублей. Самыми дорогими специальностями в ЮГУ и НВГУ стали «Нефтегазовое дело», «Физическая культура и спорт», их стоимость за год обучения составляет 317 и 301 тысячу рублей соответственно. Стоимость обучения за 2022 год в ЮГУ (бакалавриат): Стоимость обучения за 2022 год в СурГУ: Стоимость обучения за 2022 в НВГУ: Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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