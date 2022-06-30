Обучение в Сургутском государственном университете обойдется студентам дешевле всего. Средняя стоимость обучения на диплом бакалавриата в СурГУ составляет от 167 до 189 тысяч рублей в год. URA.RU сравнило стоимость обучения в главных государственных вузах ХМАО по нескольким направлениям.
«Стоимость обучения за 2022 год по специальности „Экономика“ составляет 167 тысяч рублей. Самая высокая стоимость обучения на специальности „Физическая культура и спорт“ и „Народная художественная культура“ — 189 тысяч рублей в год», — следует из документов СурГУ.
Для сравнения, стоимость обучения по направлению «Экономика» в Югорском государственном университете составляет 247 тысяч рублей в год, а в Нижневартовском государственном университете — 233 тысячи рублей. Самыми дорогими специальностями в ЮГУ и НВГУ стали «Нефтегазовое дело», «Физическая культура и спорт», их стоимость за год обучения составляет 317 и 301 тысячу рублей соответственно.
Стоимость обучения за 2022 год в ЮГУ (бакалавриат):
- Экономика и управление — 247 тысяч руб./год
- Журналистика — 257 тысяч руб./год
- Менеджмент — 247 тысяч руб./год
- Туризм — 247 тысяч руб./год
- Физическая культура и спорт — 316 тысяч руб./год
- Электроэнергетика и электротехника — 276 тысяч руб./год
Стоимость обучения за 2022 год в СурГУ:
- Экономика — 167 тысяч руб./год
- Журналистика — нет кафедры
- Менеджмент — 167 тысяч руб./год
- Туризм — нет кафедры
- Физическая культура и спорт — 189 тысяч руб./год
- Электроэнергетика и электротехника — 187 тысяч руб./год
Стоимость обучения за 2022 в НВГУ:
- Экономика и управление — 233 руб./год
- Журналистика — 233 руб./год
- Менеджмент — 233 руб./год
- Туризм — 233 руб./год
- Физическая культура и спорт — нет кафедры
- Электроэнергетика и электротехника — 261 руб./год
Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал