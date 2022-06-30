Где дешевле всего получить образование в ХМАО. Список вузов

01 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дешевле всего получить образование в Сургутском государственном университете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Обучение в Сургутском государственном университете обойдется студентам дешевле всего. Средняя стоимость обучения на диплом бакалавриата в СурГУ составляет от 167 до 189 тысяч рублей в год. URA.RU сравнило стоимость обучения в главных государственных вузах ХМАО по нескольким направлениям. «Стоимость обучения за 2022 год по специальности „Экономика“ составляет 167 тысяч рублей. Самая высокая стоимость обучения на специальности „Физическая культура и спорт“ и „Народная художественная культура“ — 189 тысяч рублей в год», — следует из документов СурГУ. Для сравнения, стоимость обучения по направлению «Экономика» в Югорском государственном университете составляет 247 тысяч рублей в год, а в Нижневартовском государственном университете — 233 тысячи рублей. Самыми дорогими специальностями в ЮГУ и НВГУ стали «Нефтегазовое дело», «Физическая культура и спорт», их стоимость за год обучения составляет 317 и 301 тысячу рублей соответственно. Стоимость обучения за 2022 год в ЮГУ (бакалавриат): Экономика и управление — 247 тысяч руб./год

Журналистика — 257 тысяч руб./год

Менеджмент — 247 тысяч руб./год

Туризм — 247 тысяч руб./год

Физическая культура и спорт — 316 тысяч руб./год

Электроэнергетика и электротехника — 276 тысяч руб./год Стоимость обучения за 2022 год в СурГУ: Экономика — 167 тысяч руб./год

Журналистика — нет кафедры

Менеджмент — 167 тысяч руб./год

Туризм — нет кафедры

Физическая культура и спорт — 189 тысяч руб./год

Электроэнергетика и электротехника — 187 тысяч руб./год Стоимость обучения за 2022 в НВГУ: Экономика и управление — 233 руб./год

Журналистика — 233 руб./год

Менеджмент — 233 руб./год

Туризм — 233 руб./год

Физическая культура и спорт — нет кафедры

Электроэнергетика и электротехника — 261 руб./год Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Обучение в Сургутском государственном университете обойдется студентам дешевле всего. Средняя стоимость обучения на диплом бакалавриата в СурГУ составляет от 167 до 189 тысяч рублей в год. URA.RU сравнило стоимость обучения в главных государственных вузах ХМАО по нескольким направлениям. «Стоимость обучения за 2022 год по специальности „Экономика“ составляет 167 тысяч рублей. Самая высокая стоимость обучения на специальности „Физическая культура и спорт“ и „Народная художественная культура“ — 189 тысяч рублей в год», — следует из документов СурГУ. Для сравнения, стоимость обучения по направлению «Экономика» в Югорском государственном университете составляет 247 тысяч рублей в год, а в Нижневартовском государственном университете — 233 тысячи рублей. Самыми дорогими специальностями в ЮГУ и НВГУ стали «Нефтегазовое дело», «Физическая культура и спорт», их стоимость за год обучения составляет 317 и 301 тысячу рублей соответственно. Стоимость обучения за 2022 год в ЮГУ (бакалавриат): Стоимость обучения за 2022 год в СурГУ: Стоимость обучения за 2022 в НВГУ: Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.