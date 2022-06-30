Володин похвалил свердловского депутата Госдумы

Свердловского депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») председатель ГД Вячеслав Володин назвал одним из самых активных парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы на официальном сайте парламента.
«Вячеслав Викторович, кто из депутатов, на ваш взгляд, был самым активным в зале пленарных заседаний в уходящем месяце», — спрашивает у Володина пресс-служба Госдумы. «Ирина Панькина („Единая Россия“); Михаил Матвеев (КПРФ); Станислав Наумов (ЛДПР); Андрей Кузнецов („Справедливая Россия — За правду“); Олег Леонов („Новые люди“)», — рассказал Володин.
Кузнецов прошел в Госдумы по итогам голосования в сентябре 2021 года. В феврале 2022 года стало известно, что Кузнецов будет участвовать в выборах на пост губернатора Свердловской области. Его выдвижение поддерживал лично Сергей Миронов — Кузнецов является его заместителем по думской фракции.
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Свердловского депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») председатель ГД Вячеслав Володин назвал одним из самых активных парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы на официальном сайте парламента. «Вячеслав Викторович, кто из депутатов, на ваш взгляд, был самым активным в зале пленарных заседаний в уходящем месяце», — спрашивает у Володина пресс-служба Госдумы. «Ирина Панькина („Единая Россия“); Михаил Матвеев (КПРФ); Станислав Наумов (ЛДПР); Андрей Кузнецов („Справедливая Россия — За правду“); Олег Леонов („Новые люди“)», — рассказал Володин. Кузнецов прошел в Госдумы по итогам голосования в сентябре 2021 года. В феврале 2022 года стало известно, что Кузнецов будет участвовать в выборах на пост губернатора Свердловской области. Его выдвижение поддерживал лично Сергей Миронов — Кузнецов является его заместителем по думской фракции.