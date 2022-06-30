В Перми строят базу отдыха, где нельзя шуметь даже днем

Главное правило базы — соблюдать тишину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Полазне (Пермский край) откроется база отдыха «Тишина». Главное правило базы — соблюдать тишину на территории. Нельзя шуметь ни ночью, ни днем. Такие правила посещения прописаны на странице строящегося комплекса в соцсетях.

«„Тишина“ — это не тусовки и не рейвы… Здесь место для уединения с природой и самим собой. Снять домик для шумной вечеринки, увы, нельзя», — указано в посте.

На базе предлагают погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, прогуляться вдоль берега и даже искупаться. Также на территории будет баня, библиотека, жилые деревянные домики, в том числе на дереве. Есть в предложении все же и активный отдых: квадроциклы и велосипедные прогулки.

Помимо обычных домиков будут и домики на дереве «Тишина_59» / vk.com

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае началось строительство нового оздоровительного комплекса — Велнес-центра. Там будет отель, бассейн и оздоровительные процедуры.