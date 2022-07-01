Депутат Госдумы Матвейчев: как Россия избежит новых санкций

01 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ограничение распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете не даст геополитическим соперникам новые поводы для введения санкций. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Ранее Комитет Госдумы по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в публичном поле. Согласно документу, под такой информацией понимаются сведения любого характера о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств. «СМИ часто публикуют информацию о том, что кто-либо покупает или заключает соглашения на какие-то поставки техники, подрядов, технологий, связанных, в том числе с импортозамещением. Этими открытыми источниками пользуются наши геополитические соперники и закрывают возможность оказывать давление на контрагентов. Таким образом, оказывается, что та сделка, которая должна была всем помочь, в итоге сорвана», — сказал Олег Матвейчев. Депутат Госдумы отметил, что информация, попадающая под новую поправку, может быть разглашена только с разрешения владельцев бизнеса. «Если информация разглашается без разрешения владельца, то распространять и сообщать нельзя. В зависимости от важности этой информации могут возникнуть санкции к этому человеку, организации или СМИ. Если это какая-то мелочь, то это мелкие санкции, если что-то крупное, то большие», — уточнил он. Матвейчев подчеркнул, что подобным решением Россия перекрывает поток новых санкций. «Россиянам выгодно то, что мы будем экономически бороться и решать свои проблемы в условиях санкций. Если мы сами будем своим длинным языком давать нашим врагам повод нам усложнять жизнь, то нам же хуже дуракам и будет. Зачем самим себе мешать?», — заключил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ограничение распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете не даст геополитическим соперникам новые поводы для введения санкций. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Ранее Комитет Госдумы по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в публичном поле. Согласно документу, под такой информацией понимаются сведения любого характера о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств. «СМИ часто публикуют информацию о том, что кто-либо покупает или заключает соглашения на какие-то поставки техники, подрядов, технологий, связанных, в том числе с импортозамещением. Этими открытыми источниками пользуются наши геополитические соперники и закрывают возможность оказывать давление на контрагентов. Таким образом, оказывается, что та сделка, которая должна была всем помочь, в итоге сорвана», — сказал Олег Матвейчев. Депутат Госдумы отметил, что информация, попадающая под новую поправку, может быть разглашена только с разрешения владельцев бизнеса. «Если информация разглашается без разрешения владельца, то распространять и сообщать нельзя. В зависимости от важности этой информации могут возникнуть санкции к этому человеку, организации или СМИ. Если это какая-то мелочь, то это мелкие санкции, если что-то крупное, то большие», — уточнил он. Матвейчев подчеркнул, что подобным решением Россия перекрывает поток новых санкций. «Россиянам выгодно то, что мы будем экономически бороться и решать свои проблемы в условиях санкций. Если мы сами будем своим длинным языком давать нашим врагам повод нам усложнять жизнь, то нам же хуже дуракам и будет. Зачем самим себе мешать?», — заключил парламентарий.