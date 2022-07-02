Лжесотрудники банка украли у двух челябинцев шесть млн рублей

В обоих случаях мошенники представились сотрудниками банка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Телефонные мошенники украли у двух жителей Озерска почти шесть млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в обоих случаях горожане стали жертвами мошенников, которые представились представителями банка.

«Двое жителей Озерска после телефонных разговоров с якобы представителями банков лишились около 6 миллионов рублей собственных и кредитных средств. Злоумышленники бывают настолько убедительны, что граждане доверяют им и становятся жертвами обмана», — об этом рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

Одному из потерпевших, 39-летнему мужчине, позвонили псевдопредставители кредитного отдела банка, чтобы уточнить детали кредитной заявки. Мужчина уточнил, что не планировал брать займ, и разговор продолжился с «отделом службы безопасности». Ему предложили «обнулить лицевой счет» и перевести деньги на «безопасный счет». В результате злоумышленники получили от пострадавшего 870 тыс. рублей и еще 2,5 млн рублей, которые мужчина оформил в качестве онлайн-кредита.

Другой 66-летний житель Озерска лишился 2,5 млн рублей после звонка от мнимого менеджера кредитной организации. Лжесотрудник банка сообщил, что необходимо отменить заявку на кредит, поданную неизвестными лицами. За несколько дней пенсионер перевел мошенникам все свои сбережения и оформил кредит, который тоже перевел злоумышленникам.

По данным фактам полицейские Озерска возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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