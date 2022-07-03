В Пермском крае стартует проект, одобренный Решетниковым

Производство лущенного шпона будет запущено на площадке завода «Красный Октябрь» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми проект по производству лущеного шпона получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Разрешение на строительство производственной площадки выдало ООО «ЭЦ Призма», сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

«Проектной документацией, рассмотренной экспертами негосударственной экспертной организации, предусмотрены решения по строительству производства шпона на улице 9 Января (Дзержинский район), на территории действующего завода «Красный Октябрь». Положительное заключение выдало ООО «ЭЦ Призма», — отмечается на сайте.

Распоряжение о придании инвестпроекту статус «приоритетный» было подписано в 2019 году тогдашним губернатором края Максимом Решетниковым. Проект предусматривает производство на базе «Красного Октября» лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. кубометров в год. Объем инвестиций в проект оценивался в более, чем 2,5 млрд рублей.

По информации, размещенной на сайте инвестпортала Пермского края, в рамках проекта предусмотрена «заготовка сырья в труднодоступных районах края с созданием там вспомогательной производственной и логистической инфраструктуры». Предполагается, что в отдаленных территориях будут построены речные причалы, лесные дороги и ж/д пути.

«Красный Октябрь» — одно из старейших лесоперерабатывающих предприятий в Пермском крае. Завод экспортирует свою продукцию в более чем 30 стран.