УрФУ запустит коллаборацию с «КАМАЗом»

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров провел переговоры с гендиректором «КАМАЗа» Сергеем Когогиным. На встрече обсудили возможность создания центра по разработке новых двигателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. Брифинг прошел в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля.
«Сегодня — в день открытия выставки и форума — ректор УрФУ Виктор Кокшаров провел переговоры с гендиректором „КАМАЗа“ Сергеем Когогиным. На встрече обговорили возможность создания в университете центра по разработке новых двигателей», — сказано в сообщении.
URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.
Чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.
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Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров провел переговоры с гендиректором «КАМАЗа» Сергеем Когогиным. На встрече обсудили возможность создания центра по разработке новых двигателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. Брифинг прошел в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля. «Сегодня — в день открытия выставки и форума — ректор УрФУ Виктор Кокшаров провел переговоры с гендиректором „КАМАЗа“ Сергеем Когогиным. На встрече обговорили возможность создания в университете центра по разработке новых двигателей», — сказано в сообщении. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.