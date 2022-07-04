Пожар тушат 17 спасателей МЧСФото: Екатерина Сычкова
В Екатеринбурге на улице Горнистов загорелась свалка бытовых отходов. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. Пожар произошел рядом с конгресс-центром «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная промышленная выставка «Иннопром».
«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов общей площадью 300 м. кв. наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения», — рассказали в ведомстве. На данный момент в тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц пожарной техники. МЧС уточнило, что угрозы перехода огня на жилые строения нет.
Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках нее запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут российские VIP-персоны и представители иностранных властей.
Дым от пожара видно у конгресс-центра «Екатеринбург ЭКСПО»
Фото: читатель URA.RU
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В Екатеринбурге на улице Горнистов загорелась свалка бытовых отходов. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. Пожар произошел рядом с конгресс-центром «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов общей площадью 300 м. кв. наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения», — рассказали в ведомстве. На данный момент в тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц пожарной техники. МЧС уточнило, что угрозы перехода огня на жилые строения нет. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках нее запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут российские VIP-персоны и представители иностранных властей.