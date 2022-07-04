В Екатеринбурге рядом с «Иннопромом» загорелась огромная свалка. Фото

05 июля 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Пожар тушат 17 спасателей МЧС Фото: Екатерина Сычкова В Екатеринбурге на улице Горнистов загорелась свалка бытовых отходов. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. Пожар произошел рядом с конгресс-центром «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов общей площадью 300 м. кв. наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения», — рассказали в ведомстве. На данный момент в тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц пожарной техники. МЧС уточнило, что угрозы перехода огня на жилые строения нет. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках нее запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут российские VIP-персоны и представители иностранных властей. Дым от пожара видно у конгресс-центра «Екатеринбург ЭКСПО» Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на улице Горнистов загорелась свалка бытовых отходов. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области в официальном telegram-канале. Пожар произошел рядом с конгресс-центром «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов общей площадью 300 м. кв. наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения», — рассказали в ведомстве. На данный момент в тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц пожарной техники. МЧС уточнило, что угрозы перехода огня на жилые строения нет. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках нее запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут российские VIP-персоны и представители иностранных властей.