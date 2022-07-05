В ХМАО мэры должны найти себе политических замов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорским мэрам поступила рекомендация от окружного правительства ввести до середины осени в администрациях должности первых заместителей, которым будет делегировано решение всех внутриполитических вопросов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Разговор об этом зашел на совещании в „школе мэров“, которая проходила в Нягани. Власти ХМАО говорят о том, что нужно взять за образец модель окружного правительства. Там общественные связи, внутренняя политика, молодежная политика, кадры, работа на выборах — все это находится в подчинении у первого вице-губернатора. Аналогичным образом предлагается устроить это все в муниципалитетах. Именно первый вице-мэр будет нести ответственность за все внутриполитическую составляющую», — рассказал инсайдер.

Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры подчеркнул, что идея окружных властей — лишь рекомендация. «Покажите администрации, где эта модель уже реализована? Далеко не у всех глав есть первые замы, тем более, чтобы они отвечали за внутриполитический блок. Чаще за экономику или ЖКХ. Так что для начала нужно вносить изменения в структуре мэрий, а затем еще искать подходящих кандидатов на такой пост», — делится своим мнением собеседник агентства. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти собирали всех югорских глав муниципалитетов в рамках школы мэров. Во время учебы перед ними выступали представители администрации президента РФ, а также бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков.

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