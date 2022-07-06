Челябинский депутат на сессии Госдумы делал оригами

06 июля 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Дмитрия Вяткин попросил журналистов не обращать внимания на то, чем он занят за столом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутата Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрия Вяткина застали за изготовлением оригами на последнем заседании сессии нижней палаты парламента. Его занятие попало на видеозапись. «Обращайте внимание в первую очередь на то, что происходит на трибуне. А тот, кто больше смотрит что-то на столах — что там, чего… Очень часто упускает самое главное», — ответил он журналистам издания Shot, которые выложили видео с депутатом в Telegram-канал. На записи видно, что Вяткин усердно мастерит фигурку из листа бумаги, скорее всего, какого-то рабочего документа. В это время слышны выступления других депутатов, которые не отвлекают парламентария от его занятия. Вяткин является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. На сайте фракции говорится, что сегодня он отчитался о порядка 200 инициативах, которые были разработаны и внесены депутатами фракции с начала года. На запрос URA.RU о своем занятии на сессии Госдумы Вяткин на момент публикации материала не ответил. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Депутата Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрия Вяткина застали за изготовлением оригами на последнем заседании сессии нижней палаты парламента. Его занятие попало на видеозапись. «Обращайте внимание в первую очередь на то, что происходит на трибуне. А тот, кто больше смотрит что-то на столах — что там, чего… Очень часто упускает самое главное», — ответил он журналистам издания Shot, которые выложили видео с депутатом в Telegram-канал. На записи видно, что Вяткин усердно мастерит фигурку из листа бумаги, скорее всего, какого-то рабочего документа. В это время слышны выступления других депутатов, которые не отвлекают парламентария от его занятия. Вяткин является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. На сайте фракции говорится, что сегодня он отчитался о порядка 200 инициативах, которые были разработаны и внесены депутатами фракции с начала года. На запрос URA.RU о своем занятии на сессии Госдумы Вяткин на момент публикации материала не ответил.