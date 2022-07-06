Челябинский депутат на сессии Госдумы делал оригами

Депутата Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрия Вяткина застали за изготовлением оригами на последнем заседании сессии нижней палаты парламента. Его занятие попало на видеозапись.
«Обращайте внимание в первую очередь на то, что происходит на трибуне. А тот, кто больше смотрит что-то на столах — что там, чего… Очень часто упускает самое главное», — ответил он журналистам издания Shot, которые выложили видео с депутатом в Telegram-канал.
На записи видно, что Вяткин усердно мастерит фигурку из листа бумаги, скорее всего, какого-то рабочего документа. В это время слышны выступления других депутатов, которые не отвлекают парламентария от его занятия.
Вяткин является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. На сайте фракции говорится, что сегодня он отчитался о порядка 200 инициативах, которые были разработаны и внесены депутатами фракции с начала года. На запрос URA.RU о своем занятии на сессии Госдумы Вяткин на момент публикации материала не ответил.
Депутата Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрия Вяткина застали за изготовлением оригами на последнем заседании сессии нижней палаты парламента. Его занятие попало на видеозапись. «Обращайте внимание в первую очередь на то, что происходит на трибуне. А тот, кто больше смотрит что-то на столах — что там, чего… Очень часто упускает самое главное», — ответил он журналистам издания Shot, которые выложили видео с депутатом в Telegram-канал. На записи видно, что Вяткин усердно мастерит фигурку из листа бумаги, скорее всего, какого-то рабочего документа. В это время слышны выступления других депутатов, которые не отвлекают парламентария от его занятия. Вяткин является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. На сайте фракции говорится, что сегодня он отчитался о порядка 200 инициативах, которые были разработаны и внесены депутатами фракции с начала года. На запрос URA.RU о своем занятии на сессии Госдумы Вяткин на момент публикации материала не ответил.