Шахрин спел в рамках проекта Сукачева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двадцать рок-музыкантов, среди которых лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, снялись в новом клипе певца Гарика Сукачева. Композиция посвящена основателю группы «Черный обелиск» Анатолию Крупнову. Информация об этом появилась в официальной группе Сукачева во «ВКонтакте».

«Ровно 30 лет назад, в 1992 году, Анатолий Крупнов, основатель группы „Черный обелиск“, написал песню „Я остаюсь“. Впоследствии она стала одной из самых известных и знаковых в его творчестве», — говорится в посте. Спустя три десятилетия Гарик Сукачев решил объединить артистов, чтобы выразить признательность Крупнову. Солист и основатель «Черного обелиска» скоропостижно скончался 27 февраля 1997 года на 32-м году жизни.

Артисты выбраны не случайно — часть из них выходили на одну сцену с основателем группы «Черный обелиск» и были хорошо знакомы лично. Среди музыкантов в клипе были замечены Владимир Шахрин («Чайф»), Сергей Шнуров («Ленинград»), Сергей «Чиж» Чиграков («Чиж&Co»), Андрей Бледный и Антон Завьялов («25/17»), Андрей Князев («Князь», «Король и шут»), Ая («Город 312»), Владимир и Сергей Кристовские («Uma2rmaH») и многие другие.

«Запись песни проходила в Москве и в Санкт-Петербурге. Весь студийный процесс снимали на видео. Эти съемки стали основой клипа. Так что зрители могут увидеть, как работали в студии легендарные музыканты», — сообщают представители Сукачева.

В настоящий момент Шахрин находится на съемках фильма-альманаха «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней» об истории своего рода. Материал для документального фильма приехали снимать в Куртамыш Курганской области, где жили предки музыканта. За время своего нахождения в регионе исполнитель уже успел оценить местную землянику. А Гарика Сукачева ждут в Нижнем Тагиле — он и другие рок-музыканты выступят в рамках фестиваля «Наши в городе» и Дня металлурга.

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