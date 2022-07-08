Синоптики предупреждают пермяков о тумане, граде, ливнях и грозах

Вместе с продолжительным теплом в Пермский край придут осадки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В выходные дни (9 и 10 июля) на территории Пермского края будет господствовать жаркая погода. В дневные часы местами, преимущественно в северной половине региона, ожидаются кратковременные ливни и грозы. Не исключен град и туман, передают метеорологи.

«В субботу в Пермском крае ясно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха от +26 до +31. Ветер 3-8 м/с, при грозе порывы до достигнут 15 м/с. В воскресенье ночью в Пермском крае ясно, без осадков, местами туман. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью от +13 до +18, днем от +26 до +31 градуса. Ветер слабый, переменных направлений», — написано на сайте проекта «Метеоролог и я».

О том, что в Перми установилась жаркая погода, URA.RU сообщало ранее. По прогнозам средняя температура в ближайшие 5-7 дней составит 32 градуса. В Государственной инспекции труда отмечают, что в таких условиях работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия. Если кондиционеры не спасают, нужно сократить рабочий день.