Пермское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение

10 июля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Пермяков предупредили об опасности усиления ветра и грозах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае в ближайшие сутки пройдут грозы и ожидается усиление ветра. Об опасности природных явлений сообщили в краевом ГУ МЧС. «11 июля 2022 года на территории Пермского края прогнозируется прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, местами грозы, при грозе порывы ветра 15 — 20 м/с», — сообщили в пресс-службе управления. Жителей просят известить о неблагоприятных погодных условиях своих родных и близких. Сотрудники МЧС предупреждают, что сильные порывы ветра могут повредить электрические провода и плохо закрепленные конструкции. Водителям советуют не ставить транспорт под деревья и рекламные щиты. На дорогах автомобилистов просят не превышать скорость, резко не тормозить и соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU сообщало. что в Пермском крае ожидается прохождение грозового фронта. При этом в регионе сохранится жаркая погода. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае в ближайшие сутки пройдут грозы и ожидается усиление ветра. Об опасности природных явлений сообщили в краевом ГУ МЧС. «11 июля 2022 года на территории Пермского края прогнозируется прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, местами грозы, при грозе порывы ветра 15 — 20 м/с», — сообщили в пресс-службе управления. Жителей просят известить о неблагоприятных погодных условиях своих родных и близких. Сотрудники МЧС предупреждают, что сильные порывы ветра могут повредить электрические провода и плохо закрепленные конструкции. Водителям советуют не ставить транспорт под деревья и рекламные щиты. На дорогах автомобилистов просят не превышать скорость, резко не тормозить и соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU сообщало. что в Пермском крае ожидается прохождение грозового фронта. При этом в регионе сохранится жаркая погода.