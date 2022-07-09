Екатеринбург попал в топ-5 городов по просмотру иностранного кино

10 июля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга больше москвичей любят иностранный контент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург попал в список городов, где наблюдается высокий спрос на иностранный контент. Такое заявление сделали в компании MediaHills, которая проводила исследование в 240 городах России. «Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино. Давно существует мнение, что в Москве проживает „цивилизованный“ зритель, которому прежде всего подавай нечто иностранное. Так вот нет, Москва из всех 240 городов — это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя», — цитирует ТАСС директора MediaHills Дмитрия Колесова. Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма», а до этого телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Город неоднократно обвиняли в оппозиционности. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбург попал в список городов, где наблюдается высокий спрос на иностранный контент. Такое заявление сделали в компании MediaHills, которая проводила исследование в 240 городах России. «Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино. Давно существует мнение, что в Москве проживает „цивилизованный“ зритель, которому прежде всего подавай нечто иностранное. Так вот нет, Москва из всех 240 городов — это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя», — цитирует ТАСС директора MediaHills Дмитрия Колесова. Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма», а до этого телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Город неоднократно обвиняли в оппозиционности.