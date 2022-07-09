09 июля 2022

Екатеринбург попал в топ-5 городов по просмотру иностранного кино

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Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , зрители в кинотеатре, просмотр фильма
Жители Екатеринбурга больше москвичей любят иностранный контент Фото:

Екатеринбург попал в список городов, где наблюдается высокий спрос на иностранный контент. Такое заявление сделали в компании MediaHills, которая проводила исследование в 240 городах России.

«Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино. Давно существует мнение, что в Москве проживает „цивилизованный“ зритель, которому прежде всего подавай нечто иностранное. Так вот нет, Москва из всех 240 городов — это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя», — цитирует ТАСС директора MediaHills Дмитрия Колесова.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма», а до этого телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Город неоднократно обвиняли в оппозиционности.

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Екатеринбург попал в список городов, где наблюдается высокий спрос на иностранный контент. Такое заявление сделали в компании MediaHills, которая проводила исследование в 240 городах России. «Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино. Давно существует мнение, что в Москве проживает „цивилизованный“ зритель, которому прежде всего подавай нечто иностранное. Так вот нет, Москва из всех 240 городов — это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя», — цитирует ТАСС директора MediaHills Дмитрия Колесова. Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма», а до этого телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Город неоднократно обвиняли в оппозиционности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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