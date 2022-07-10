Выдача ипотеки в Челябинской области упала на 35%

Средний размер ипотечного кредита в регионе — 2,1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Количество выданных ипотечных кредитов в Челябинской области за пять месяцев 2022 года снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.

«Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения — 26,9. Средний размер ипотечного кредита в 2022 году — 2,1 млн рублей», — сообщается в исследовании РИА «Новости».

Отмечается, что выдача ипотеки снизилась во всех регионах России. Количество новых жилищных кредитов в среднем по стране сократилось более чем на треть. Лидерами по выдаче ипотеки стали Тюменская область и ХМАО, аутсайдерами — Ингушетия, Дагестан и Крым.

В качестве причин падения рынка ипотеки эксперты называют эффект высокой базы (бум ипотечного кредитования пришелся на 2021 год) и высокую ставку рефинансирования, которую установил Центробанк в феврале. Сейчас, по данным аналитиков, ситуация постепенно выравнивается, поскольку с марта идет снижение ставок.