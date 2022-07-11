Пермяк ради выгоды посадил на 12-местный катер 54 человека

54 человека могли пострадать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми вынесен приговор мужчине, который организовал опасные водные прогулки по Каме, во время которых могли погибнуть 54 человека. Подробности о преступлении и наказании пермяка рассказали в пресс-службе пермского ЛО МВД России на транспорте.

Весной 2021 года к владельцу пермского судна обратился его знакомый, который предложил проводить водные экскурсионные прогулки по Каме. «За денежное вознаграждение 57-летний мужчина организовал перевозку на судне 54 пассажиров, в том числе 5 детей, при максимальной пассажировместимости 12 человек», — сообщили в транспортной полиции.

Установлено, что во время прогулок не была обеспечена безопасность, жизнь и здоровье пассажиров подвергались угрозе, а само судно не прошло освидетельствование. Кроме того, для такого количества пассажиров не было спасательных жилетов. Суд признал пермяка виновным и отправил его на 10 месяцев в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало о ЧП, которое произошло на воде. В Пермском крае при столкновении лодки и баржи погиб человек.