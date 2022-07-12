Свердловские VIP-чиновники раскрыли секретные грибные места. «Можно самосвалами собирать!»

13 июля 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Этим летом леса радуют свердловчан грибным изообилием Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Нынешнее лето жители Свердловской области называют на редкость урожайным на грибы. Уральцы хвастаются в соцсетях необычными находками и полными корзинками. URA.RU решило выяснить, кто из местных политиков разделяет с земляками страсть к тихой охоте. Региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов предпочитает собирать грибы на западе Свердловской области — в Шалинском районе. По словам чиновника, это место богато белыми грибами и подберезовиками. «Я не фанат, но я люблю ходить за грибами. Знаю, что нынче год урожайный, но пока еще не выбирался в лес. Сейчас пожароопасный период, мне всегда надо быть на связи», — объяснил Кузнецов. Грибы любят собирать и известные политики, и простые жители региона Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Его коллега — министр спорта Леонид Рапопорт — хотя и называет себя охотником, но уважает и сбор грибов. «Два года назад набрал большой-большой кузов белых грибов в Талицком районе. Специально туда поехал, увидел сумасшествие людей, которые стояли вдоль дороги, и решил зайти в лес. Где-то за 15 минут набрал емкость размером метр на метр», — рассказал министр. Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-спикер свердловского заксо Аркадий Чернецкий тоже неравнодушен к «грибалке». «Люблю собирать, но особенно времени нет по грибным местам разъезжать. Могу рядом с домом походить (поселок Карасьеозерский — прим.ред.), там лесок поблизости есть — вот и все мои грибные места. Грибов там не очень много, но есть разные — подосиновик, подберезовик», — говорит Чернецкий. Он добавил, что 30 лет назад любил ездить за грибами на 50-й и 80-й километры Челябинского тракта. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предпочитает собирать грибы в своем муниципальном округе. «Люблю ходить по грибы, только редко удается. Я уже и забыл, когда последний раз собирал (смеется), откровенно говоря, мне сейчас не до грибов. Но если и собирают — то здесь, в Тагиле. Если ехать в сторону Алапаевка из Николо-Павловского, есть село Петрокаменское. Там хорошие грибные места», — подсказал Пинаев. Новость по теме Источник: свердловский сенатор Россель уходит в отставку Самым заядлым грибником из опрошенных оказался экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель. Он поделился с земляками сразу несколькими секретами грибных местечек. «Грибных мест у меня очень много — например, богатые грибы в Каменском районе, в Харенках на Чусовой. Не доезжая до поселка Уралец — с правой стороны есть маленький лес, там еще Демидов мыл платину и золото. Там столько маслят — можно не корзинами, самосвалами собирать!» — рассказал сенатор. Среди излюбленных маршрутов Россель назвал поселок Горняк на реке Шайтанке, где когда-то умудрился за выходные набрать девять ведер белых грибов. «А еще, когда едешь из Тагила в поселок Уралец, на 33-м километре есть уклон, который ведет вниз к холодному ручью с чистейшей хрустальной водой. По одну сторону ручья растут красноголовики, а по другую — белые грибы», — раскрыл секрет политик. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане открыли грибной сезон еще в мае. Уральцы в соцсетях делились фотографиями своих находок, например, полными корзинами маслят и белых грибов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нынешнее лето жители Свердловской области называют на редкость урожайным на грибы. Уральцы хвастаются в соцсетях необычными находками и полными корзинками. URA.RU решило выяснить, кто из местных политиков разделяет с земляками страсть к тихой охоте. Региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов предпочитает собирать грибы на западе Свердловской области — в Шалинском районе. По словам чиновника, это место богато белыми грибами и подберезовиками. «Я не фанат, но я люблю ходить за грибами. Знаю, что нынче год урожайный, но пока еще не выбирался в лес. Сейчас пожароопасный период, мне всегда надо быть на связи», — объяснил Кузнецов. Его коллега — министр спорта Леонид Рапопорт — хотя и называет себя охотником, но уважает и сбор грибов. «Два года назад набрал большой-большой кузов белых грибов в Талицком районе. Специально туда поехал, увидел сумасшествие людей, которые стояли вдоль дороги, и решил зайти в лес. Где-то за 15 минут набрал емкость размером метр на метр», — рассказал министр. Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-спикер свердловского заксо Аркадий Чернецкий тоже неравнодушен к «грибалке». «Люблю собирать, но особенно времени нет по грибным местам разъезжать. Могу рядом с домом походить (поселок Карасьеозерский — прим.ред.), там лесок поблизости есть — вот и все мои грибные места. Грибов там не очень много, но есть разные — подосиновик, подберезовик», — говорит Чернецкий. Он добавил, что 30 лет назад любил ездить за грибами на 50-й и 80-й километры Челябинского тракта. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предпочитает собирать грибы в своем муниципальном округе. «Люблю ходить по грибы, только редко удается. Я уже и забыл, когда последний раз собирал (смеется), откровенно говоря, мне сейчас не до грибов. Но если и собирают — то здесь, в Тагиле. Если ехать в сторону Алапаевка из Николо-Павловского, есть село Петрокаменское. Там хорошие грибные места», — подсказал Пинаев. Самым заядлым грибником из опрошенных оказался экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель. Он поделился с земляками сразу несколькими секретами грибных местечек. «Грибных мест у меня очень много — например, богатые грибы в Каменском районе, в Харенках на Чусовой. Не доезжая до поселка Уралец — с правой стороны есть маленький лес, там еще Демидов мыл платину и золото. Там столько маслят — можно не корзинами, самосвалами собирать!» — рассказал сенатор. Среди излюбленных маршрутов Россель назвал поселок Горняк на реке Шайтанке, где когда-то умудрился за выходные набрать девять ведер белых грибов. «А еще, когда едешь из Тагила в поселок Уралец, на 33-м километре есть уклон, который ведет вниз к холодному ручью с чистейшей хрустальной водой. По одну сторону ручья растут красноголовики, а по другую — белые грибы», — раскрыл секрет политик. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане открыли грибной сезон еще в мае. Уральцы в соцсетях делились фотографиями своих находок, например, полными корзинами маслят и белых грибов.