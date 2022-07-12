12 июля 2022

В Еманжелинске продают хлебозавод-банкрот. Скрин

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Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., хлеб, булка, батон
За 60 миллионов рублей можно возродить производство хлеба Фото:

В Еманжелинске Челябинской области за 60 миллионов рублей выставлен на продажу имущественный комплекса хлебозавода, принадлежащий ранее обанкротившемуся предприятию АО «Еманжелинскхлеб». Информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Имущественный комплекс хлебозавода. Общая площадь зданий 6675.7 кв. м. — в собственности. Земельный участок 1,47 га в аренде у муниципалитета», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Ранее стало известно, что в Златоусте за 280 миллионов рублей продают действующий молокозавод с новым цехом производства сыра. Продукция реализуется под торговой маркой «Златоустовский молочный комбинат».

Общая площадь зданий 6675.7 кв. м.

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В Еманжелинске Челябинской области за 60 миллионов рублей выставлен на продажу имущественный комплекса хлебозавода, принадлежащий ранее обанкротившемуся предприятию АО «Еманжелинскхлеб». Информация размещена на популярном сайте объявлений. «Имущественный комплекс хлебозавода. Общая площадь зданий 6675.7 кв. м. — в собственности. Земельный участок 1,47 га в аренде у муниципалитета», — указано в объявлении на сайте «Авито». Ранее стало известно, что в Златоусте за 280 миллионов рублей продают действующий молокозавод с новым цехом производства сыра. Продукция реализуется под торговой маркой «Златоустовский молочный комбинат».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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