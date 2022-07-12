За 60 миллионов рублей можно возродить производство хлеба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске Челябинской области за 60 миллионов рублей выставлен на продажу имущественный комплекса хлебозавода, принадлежащий ранее обанкротившемуся предприятию АО «Еманжелинскхлеб». Информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Имущественный комплекс хлебозавода. Общая площадь зданий 6675.7 кв. м. — в собственности. Земельный участок 1,47 га в аренде у муниципалитета», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Ранее стало известно, что в Златоусте за 280 миллионов рублей продают действующий молокозавод с новым цехом производства сыра. Продукция реализуется под торговой маркой «Златоустовский молочный комбинат».