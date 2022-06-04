Екатеринбуржцы не могут уехать из центра после концерта «Руки вверх» Фото: Размик Закарян © URA.RU

После концерта группы «Руки вверх» толпы екатеринбуржцев не могут вернуться домой, центр Екатеринбурга встал в пробки. Об этом журналисту URA.RU рассказал очевидец.

«Образовались сильные пробки у стадиона по всем направлениям, в центр идут толпы людей. Везде гаишники регулируют движение пешеходов», — рассказал очевидец происходящего.

На «Екатеринбург-Арене» завершился концерт группы и его фронтмена Сергея Жукова, на выступление пришло 30 тысяч свердловчан. При выходе со стадиона люди столнулись с огромными пробками. По словам очевидцев, множество автомобилей стоят брошенными посреди дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что поддержать группу «Руку вверх» неожиданно пришел певец Niletto. Также агентство рассказывало, что до начала концерта екатеринбуржцы выстроились в длинные очереди в туалет.

Толпы людей идут в центр города после выступления Жукова с группой Фото: URA.RU

Движение людей регулируют полицейские Фото: URA.RU

Возле стадиона появились огромные пробки Фото: URA.RU

Екатеринбуржцы не могут выехать из центра Фото: URA.RU