14 июля 2022

У пермских пожарных машин появятся датчики, открывающие шлагбаумы

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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Новое оборудование установят в тестовом режиме Фото:

С предложением об установке новейшего оборудования обратились к главе МЧС по Пермскому краю Александру Урусову активисты. Беседа проходила в рамках личного приема граждан в приемной президента 14 июля.

В качестве эксперимента на несколько пожарных автомобилей планируется установить специальные датчики, которые будут автоматически срабатывать при приближении пожарной машины к шлагбауму и открывать его. «В тестовом режиме будет установлено несколько таких приборов. Если данное оборудование будет эффективным и позволит повысить оперативность прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара, будем рассматривать вопрос о возможности установки таких датчиков на все автомобили, находящихся в ведении краевого МЧС», — пояснил Александр Урусов.

По словам обратившихся, подобное оборудование уже установлено в ряде других регионов и доказало свою эффективность. С аналогичным предложением пермяки уже обратились к руководству пермской станции скорой помощи.

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С предложением об установке новейшего оборудования обратились к главе МЧС по Пермскому краю Александру Урусову активисты. Беседа проходила в рамках личного приема граждан в приемной президента 14 июля. В качестве эксперимента на несколько пожарных автомобилей планируется установить специальные датчики, которые будут автоматически срабатывать при приближении пожарной машины к шлагбауму и открывать его. «В тестовом режиме будет установлено несколько таких приборов. Если данное оборудование будет эффективным и позволит повысить оперативность прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара, будем рассматривать вопрос о возможности установки таких датчиков на все автомобили, находящихся в ведении краевого МЧС», — пояснил Александр Урусов. По словам обратившихся, подобное оборудование уже установлено в ряде других регионов и доказало свою эффективность. С аналогичным предложением пермяки уже обратились к руководству пермской станции скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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