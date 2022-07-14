У пермских пожарных машин появятся датчики, открывающие шлагбаумы

Новое оборудование установят в тестовом режиме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

С предложением об установке новейшего оборудования обратились к главе МЧС по Пермскому краю Александру Урусову активисты. Беседа проходила в рамках личного приема граждан в приемной президента 14 июля.

В качестве эксперимента на несколько пожарных автомобилей планируется установить специальные датчики, которые будут автоматически срабатывать при приближении пожарной машины к шлагбауму и открывать его. «В тестовом режиме будет установлено несколько таких приборов. Если данное оборудование будет эффективным и позволит повысить оперативность прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара, будем рассматривать вопрос о возможности установки таких датчиков на все автомобили, находящихся в ведении краевого МЧС», — пояснил Александр Урусов.

По словам обратившихся, подобное оборудование уже установлено в ряде других регионов и доказало свою эффективность. С аналогичным предложением пермяки уже обратились к руководству пермской станции скорой помощи.