14 июля 2022

На курорте пермского олигарха пройдут бои на выживание

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка сборной России по боксу. Екатеринбург, кулак
Организаторы обещают, что бои будут захватывающими Фото:

Осенью в санатории «Демидково», который принадлежит пермскому олигарху Андрею Кузяеву, пройдут бои на выживание. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Бои на выживание рассчитаны только на выносливых и сильных бойцов. Никаких остановок на пути к победе! Никаких перерывов! Бой длится 12 минут в ринге. Турнир станет значимым событием для развития и популяризации смешанных единоборств, покажет невероятную спортивную зрелищность, силу, мужество и мощь настоящих бойцов», — сообщают организаторы мероприятия. В программе — таффайт (12-минутные бои на выживание), бокс, кулачные бои, каратэ-комбат и поединки профессиональных бойцов.

Мероприятие состоится 17 сентября на берегу реки Кама в санатории «Демидково». Санаторий принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» (ПФП-Группа) уроженца Перми, миллионера Андрея Кузяева. Организаторы обещают, что на турнире будут присутствовать 250 VIP-зрителей, среди них — бизнесмены, политики, администрация города и края, профессионалы и любители спорта и другие гости.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пройдет турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях примут спортсмены со всей России и из стран СНГ и борцы из TOP DOG.

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Осенью в санатории «Демидково», который принадлежит пермскому олигарху Андрею Кузяеву, пройдут бои на выживание. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Бои на выживание рассчитаны только на выносливых и сильных бойцов. Никаких остановок на пути к победе! Никаких перерывов! Бой длится 12 минут в ринге. Турнир станет значимым событием для развития и популяризации смешанных единоборств, покажет невероятную спортивную зрелищность, силу, мужество и мощь настоящих бойцов», — сообщают организаторы мероприятия. В программе — таффайт (12-минутные бои на выживание), бокс, кулачные бои, каратэ-комбат и поединки профессиональных бойцов. Мероприятие состоится 17 сентября на берегу реки Кама в санатории «Демидково». Санаторий принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» (ПФП-Группа) уроженца Перми, миллионера Андрея Кузяева. Организаторы обещают, что на турнире будут присутствовать 250 VIP-зрителей, среди них — бизнесмены, политики, администрация города и края, профессионалы и любители спорта и другие гости. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пройдет турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях примут спортсмены со всей России и из стран СНГ и борцы из TOP DOG.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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