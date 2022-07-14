На курорте пермского олигарха пройдут бои на выживание

15 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Организаторы обещают, что бои будут захватывающими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осенью в санатории «Демидково», который принадлежит пермскому олигарху Андрею Кузяеву, пройдут бои на выживание. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Бои на выживание рассчитаны только на выносливых и сильных бойцов. Никаких остановок на пути к победе! Никаких перерывов! Бой длится 12 минут в ринге. Турнир станет значимым событием для развития и популяризации смешанных единоборств, покажет невероятную спортивную зрелищность, силу, мужество и мощь настоящих бойцов», — сообщают организаторы мероприятия. В программе — таффайт (12-минутные бои на выживание), бокс, кулачные бои, каратэ-комбат и поединки профессиональных бойцов. Мероприятие состоится 17 сентября на берегу реки Кама в санатории «Демидково». Санаторий принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» (ПФП-Группа) уроженца Перми, миллионера Андрея Кузяева. Организаторы обещают, что на турнире будут присутствовать 250 VIP-зрителей, среди них — бизнесмены, политики, администрация города и края, профессионалы и любители спорта и другие гости. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пройдет турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях примут спортсмены со всей России и из стран СНГ и борцы из TOP DOG. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Осенью в санатории «Демидково», который принадлежит пермскому олигарху Андрею Кузяеву, пройдут бои на выживание. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Бои на выживание рассчитаны только на выносливых и сильных бойцов. Никаких остановок на пути к победе! Никаких перерывов! Бой длится 12 минут в ринге. Турнир станет значимым событием для развития и популяризации смешанных единоборств, покажет невероятную спортивную зрелищность, силу, мужество и мощь настоящих бойцов», — сообщают организаторы мероприятия. В программе — таффайт (12-минутные бои на выживание), бокс, кулачные бои, каратэ-комбат и поединки профессиональных бойцов. Мероприятие состоится 17 сентября на берегу реки Кама в санатории «Демидково». Санаторий принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» (ПФП-Группа) уроженца Перми, миллионера Андрея Кузяева. Организаторы обещают, что на турнире будут присутствовать 250 VIP-зрителей, среди них — бизнесмены, политики, администрация города и края, профессионалы и любители спорта и другие гости. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пройдет турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях примут спортсмены со всей России и из стран СНГ и борцы из TOP DOG.