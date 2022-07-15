ТАСС: ВСУ насильно вывозят людей из подконтрольных районов ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно эвакуируют людей из подконтрольных им Краматорского и Славянского районов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев.
«В Краматорском районе, в Славянском районе идет принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населенных пунктах. Но ВСУ пошли дальше и больше», — заявил ТАСС Виталий Кисилев.
Он уточнил, что мирных жителей насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в пункты сбора, откуда потом перевозят в Днепропетровск. Затем гражданских расселяют в фильтрационные лагеря на западе Украины, резюмировал Кисилев.
Ранее сообщалось, что в Киеве предложили насильно выселять людей из зон боевых действий. В Одессе украинские боевики проводят карательные рейды с целью выявить гражданских, имеющих родственников в России.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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