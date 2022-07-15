ТАСС: ВСУ насильно вывозят людей из подконтрольных районов ДНР

16 июля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

ВСУ насильно перевозят людей из ДНР на запад Украины, заявил Виталий Кисилев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно эвакуируют людей из подконтрольных им Краматорского и Славянского районов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев. «В Краматорском районе, в Славянском районе идет принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населенных пунктах. Но ВСУ пошли дальше и больше», — заявил ТАСС Виталий Кисилев. Он уточнил, что мирных жителей насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в пункты сбора, откуда потом перевозят в Днепропетровск. Затем гражданских расселяют в фильтрационные лагеря на западе Украины, резюмировал Кисилев. Ранее сообщалось, что в Киеве предложили насильно выселять людей из зон боевых действий. В Одессе украинские боевики проводят карательные рейды с целью выявить гражданских, имеющих родственников в России. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно эвакуируют людей из подконтрольных им Краматорского и Славянского районов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев. «В Краматорском районе, в Славянском районе идет принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населенных пунктах. Но ВСУ пошли дальше и больше», — заявил ТАСС Виталий Кисилев. Он уточнил, что мирных жителей насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в пункты сбора, откуда потом перевозят в Днепропетровск. Затем гражданских расселяют в фильтрационные лагеря на западе Украины, резюмировал Кисилев. Ранее сообщалось, что в Киеве предложили насильно выселять людей из зон боевых действий. В Одессе украинские боевики проводят карательные рейды с целью выявить гражданских, имеющих родственников в России. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.